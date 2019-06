Üzentek a milliárdosok: adózni akarunk!

Vagyonadó bevezetését szorgalmazzák amerikai milliárdosok - köztük Soros György is. Azt javasolják, hogy fizessen minden olyan család, amelynek vagyona meghaladja az 50 millió dollárt. Az így befolyt összegből a klímavédelmet, az oktatást és az egészségügyet támogatnák.

Tizenegy vagyonos amerikai család tett közzé nyílt levelet hétfőn az amerikai médiában. Ebben arra szólítják fel a most induló elnökválasztási kampány résztvevőit: támogassák a vagyonadó bevezetését, más szóval adóztassák meg a leggazdagabb amerikaiakat. A vagyonadó mértéke évi 1 százalék lenne - a tervezet szerint.

Az így befolyós jelentős összeget klímavédelemre, az oktatás és az egészségügy fejlesztésére fordítanák. A sokakat megdöbbentő javaslat egyáltalán nem előzmények nélküli, hiszen nyolc évvel ezelőtt Warren Buffett már közreadott egy hasonló elképzelést. Az egyik legnevesebb amerikai befektető akkor úgy gondolta, hogy a gazdagok éves jövedelmük 30 százalékát fizessék be vagyonadó formájába a kincstárnak.

Az elnökválasztási kampányba most bekapcsolódott Elizabeth Warren, massachusettsi szenátor is programjába vette a vagyonadó tervét. E szerint minden 50 millió dollár feletti vagyonnal rendelkező család - mintegy 75 ezer ilyen famíia van most az Egyesült Államokban - fizetné az új adónemet. Az említett vagyonba pedig nem csak a készpénz, de a részvények, kötvények, autók, yachtok és műkincsek is beleszámítanának. Az ily módon beszedett adó nagysága 10 év alatt 2,75 trillió dollárra rúgna.

Bevallották: brutálisan nagy az egyenlőtlenség

A milliárdosok klubjának ötletét - amelyet a The New York Times is közöl - egy sor nálunk is ismert amerikai nábob is támogatja - ők jegyezték a most nyilvánosságra hozott levelet. Köztük van Soros György mellett többek közt Chris Hughes a Facebook társalapítója, Liesel Pritzker Simmons, aki családjával többek közt a Hyatt szállodaláncot birtokolja, Abigail Disney a mesebirodalom alapítójának örököse és a hatalmas cégbirodalom társtulajdonosa, Stephen Silberstien az Innovative Interfaces nevű informatikai cég feje és Agnes Gund az Aubin Pictures főrészvényese is..

A milliárdosok felhívásukat néhány sokkoló számmal is alátámasztották. A Federal Reserve felmérése szerint az amerikai lakosság leggazdagabb 1 százalékának vagyona az elmúlt 3 évtizedben 21 trillió dollárral gyarapodott, míg alsó 50 százalékának vagyona ez idő alatt 900 milliárd dollárral csökkent. Egy másik felmérés szerint a vagyoni piramis csúcsán levő 0,1 százaléknyi amerikai vagyonának évi 3,2 százalékát fizeti be valamilyen formában a költségvetésnek, míg a lakosság 99 százaléka 7,2 százalékát. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy egyre nőnek a vagyoni különbségek a társadalmon belül, és egyre nyílik az olló a gazdagok és szegények között.

A vagyonadóról szóló elképzelés a most ellenzékben levő demokraták "fegyvertárának" része volt, de megvalósítására eddig nem tudtak vagy akartak sort keríteni. A hatalmon levő republikánus párt legutóbbi, 2017-es adótörvény módosításai során sem foglalkozott az ötlettel, Trump elnök eddigi intézkedéseit pedig a gazdagokat segítő-támogató szabályozásnak tartják ottani szakértők. Márpedig 10 amerikai szavazóból hét rokonszenvezik a vagyonadó ötletével. Ha másért nem is, ez önmagában elég lesz ahhoz, hogy a tervezet a jövő évi amerikai elnökválasztás egyik kiemelt témája legyen.