Vajna Tímea nem fér hozzá Andy Vajna egyik luxusautójához

A januárban elhunyt Andy Vajna filmproducer hagyatékához tartozik egy Mercedes-Benz S-osztály luxusautó, amely szintén azon vagyonelemek közé tartozik, amelyhez Vajna Tímea nem fér hozzá - írja a 24.hu.

A kocsit a vagyonkezeléssel foglalkozó AV Investments Kft. lízingeli, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai alapján egy 4 ezer köbcentis, 8 hengeres és 469 lóerős motorral szerelt S560-as Mercedesről van szó - olvasható a portálon.

Egy ilyen autó értékét nehéz megbecsülni az extralista ismerete nélkül, az alapára azonban közel 40 millió forint.

Azt nem tudni, hogy az autót jelenleg használja-e valaki, de a közjegyzői kamara nyilvántartása szerint a lízingügyletet idén február 7-én jegyezték be, vagyis bő két héttel Andy Vajna január 20-i halála után. A 24.hu szerint lehetséges, hogy a járműre korábban tettek szert, de a nyilvántartás adatai alapján az is előfordulhat, hogy az AV Investments Kft. vezetői nem sokkal Vajna halála után szerezték be a nagy értékű luxusautót.

Ha így volt, az AV Investments két döntéshozója határozhatott erről, Kovács Andrea és Vajna régi üzlettársa, Samuel Russell Falconello adószakértő, akik az adott időszakban közös aláírási joggal bírtak. Vajna Tímea ekkor nem volt ügyvezetője a cégnek.