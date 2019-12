Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Valami bűzlik a biogáz erőmű körül

Trágyából állítanának elő áramot – de nemcsak ezért bűzlik valami a felpéci biogáz erőmű körül. Már több éve működnie kellene, de erre a mai napig nem került sor. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) most szabálytalansági eljárást indított.

2019. december 10. kedd, 11:42

Minisztériumi forrásaink szerint erős a gyanú, hogy a tulajdonosok visszaélhettek az EU-s pályázati pénzzel, nem kizárólag az erőmű fejlesztésére fordították azt, hanem saját céljaikra is felhasználhatták.

A Biogáz Felpéc Kft. természetes alapú energiaforrás, azaz biogáz hasznosítására jött létre 2008-ban. Áramot állítottak volna elő hígtrágyából, marhatrágyából, szalmából. A cég alapítója helyi személy, Enyingi Tibor felpéci mérnök-feltaláló. A kft. nyert egy minisztériumi pályázaton (KEOP-4.40/a/09-2010-0030). A mintegy 500 millió forintos támogatási szerződést még az akkori cégvezető, Enyingi Tibor írta alá 2011. július 27.-én. Ennek már több mint nyolc éve.

A hat éve, amikor a 497 millió forintos uniós pályázati forrás elindult a projekt, a hírekben egy EU-s pénzből és 563 milliós, részben hitelből előteremtett, önerőből épült üzemként írták le a majdani felpéci üzemelt, mellyel kapcsolatban az ígéret az volt, hogy 2014 márciusára már teljes kapacitással működhet. Az erről tartott sajtótájékoztatón, 2013-ban a projektet a térség akkori országgyűlési képviselője, Kara Ákos (Fidesz) méltatta, aki azt mondta, hogy a biogáz üzem "a térség számára meghatározó beruházás, mely egyszerre teremt új gondolkodásmódot és mutatja meg, miként lehet munkahelyhez juttatni a vidéken élőket".

De az erőmű a mai napig nem termelt egyetlen watt áramot sem.

Azzal kezdődött, hogy a tulajdonosoknak nem volt elég pénze, ezért olyan társat kerestek, aki tőkeerős, mégpedig annyira, hogy a kivitelezéshez szükséges bankgaranciát is vállalni tudja. Így került a képbe a német Biogas Hochreiter, illetve annak akkori vezetője, Johann Franz Hochreiter. A cég - melynek szlogenje ma is úgy szól, hogy "Maximális hatékonyságú környezetbarát energiatervezési koncepciókat garantálunk" - valójában egy szakmai befektető, mely állítólag több száz biogáz erőművet épített világszerte. (A Hochreiter cég neve ismerősen cseng nem csak Németországban, hanem a térségünkben is - csak Csehországban mintegy 30 projekthez van közük, Szlovákiában pedig 5 biogáz projektet köt a családhoz a hivatalos, minisztériumi nyilvántartás.) A magyarországi biogáz erőművet azonban az ő szaktudásukkal sem sikerült úgy tető alá hozni, hogy ténylegesen áramot termeljen.

Hochreiter egy olyan cégbe szállt be, amelynek már öt magyar tulajdonosa volt. A német befektető a magyar nyelvet nem beszéli, Magyarországon életszerűen nem tartózkodik, csak nagy ritkán fordul meg nálunk, "amikor a szükség úgy hozza". Emiatt szüksége volt egy tolmácsra - ezt Bázel-Schneider Éva személyében találta meg. A hölgy pedig az évek alatt, szép lassan ügyvezetővé lépett elő. Ma pedgi gyakorlatilag egymaga irányítja a céget; miközben persze szorgalmasan fordít Hochreiter úrnak.

Az üzem megépült, de a mai napig nem működik. Az engedélyeztetési eljárásokat nem vagy csak részben folytatták le Felpécen; a telep villamos energia transzformátorát sem sikerült üzembe helyezni, tavaly ősszel a villanyt is kikapcsolta az áramszolgáltató, számlanefizetés miatt. A társaságnak bevétele, működésre utaló mérlege nincs, mindössze két alkalmazottja van.

A jelentős késedelmek és a projekt leállása miatt a Biogas Hochreiter képviselői előzetes bejelentés nélkül, meglepetésszerűen látogattak el Felpécre, és azonnal elkérték a teljes könyvelési anyagot. A rajtaütésszerű ellenőrzés során több zavaros és átláthatatlan pénzügyi műveletre derült fény. Ezekre a tranzakciókra vélhetően - finoman szólva - nem a projekt érdekében kerítettek sort a cég magyar emberei. Alapos a gyanú és talán ez is a hatósági vizsgálatoknak az oka, hogy százhektárnyi földet, több nagy mezőgazdasági gépet vásároltak, a Biogáz Felpéc Kft. számlájára, ám a megvásárolt javak mások nevére kerültek.

Nem csak a német tulajdonos figyelmét keltette fel a rendhagyó könyvelés, a hatóságok látókörébe is bekerült a cég. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már 2016-ban vizsgálatot folytatott le a társaságnál, és úgynevezett görgetett áfa miatt bírságot szabott ki. Információink szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szabálytalansági eljárást indított. A támogatási szerződés értelmében 2015. december 31-ig kellett volna a feltételeket teljesíteni, rendes próbaüzemet tartani, és arról jelentést, értékelést adni.

Lapunk feltette a kérdéseket az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM):

Mit tesz azért a tárca, hogy rendezze a helyzetet?

Tudomásuk van-e arról, hogy a cég magyar tulajdonosait már több helyen feljelentették, többek között azért, hogy a pályázati pénzt elvonva magáncélokra használták fel?

A minisztérium fett-e feljelentést, vagy szándékában áll-e?

Megkeresésünkre az ITM megerősítette, hogy a A biogázüzem létrehozása Felpéc községben című projekthez kapcsolódóan 2019. augusztus 22-én szabálytalansági eljárás indult." Ám rögtön hozzátették, hogy annak lezárulásáig további felvilágosítást nem adhatnak. Így egyelőre arra sincs válasz, tesz-e a tárca azért, hogy a támogatásként kifizetett összeget visszafizettesse. A támogatási szerződés értelmében 2015. december 31.-éig kellett volna a feltételeket teljesíteni, rendes próbaüzemet tartani, és arról hivatalos jelentést, értékelést adni. És ez máig nem történt meg.

Az általunk megkérdezett jogi szakértők szerint a szankció nem feltétlenül merül ki annyiban, hogy az 500 millió forintos támogatás visszafizetésére kötelezik az érintetteket. Ha mindezt bűntetőfeljelentés követi, akkor költségvetési csalás miatt bíróság elé is állhatnak. Ez a bűncselekmény pedig akár 10-15 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.

Így látja a polgármester Többször kerestük Bázel-Schneider Éva ügyvezetőt, írásban is, de leveleinkre sem válaszolt. Elértük azonban telefonon a felpéci polgármestert, Kuglics Tamást, amki mihelyst meghallotta, hogy a biogáz erőmű ügyében érdeklődünk, rövidre akarta zárni a beszélgetést. Így sikerült:

- Nem nyilatkozom, nem vagyunk érintettek. - közölte.

- Mármint közvetlenül. Közvetve mégiscsak, hiszen a faluban van az erőmű.

- Hát igen... Jó lenne a falunak, ha végre működne már. Az iparűzési adó, a munkaalkalom, ha nincs is sok munkanélküli errefelé. Tudja, közel Győr.

- Mondana azért pár szót arról, miért alakult így? - kérdeztük

- Nyilatkozzanak azok, akik a felelősek azért, hogy még mindig nem működik!

- Megadná Enyingi Tibor mérnök-feltaláló számát?

- Nincs meg. Rég kitöröltem már a telefonomból.

Varga Zsolt