Válságos a helyzet sok magyar boltban

A kereskedelemben márciustól áprilisig 40 ezerrel csökkent az alkalmazottak száma, de aztán júliusig visszavettek 20 ezer embert. A boltokban jobb a helyzet, de az autókereskedőknél, nagykereskedőknél még nincs vége a válságnak.

A kereskedelem egészét nézve - amiben a boltos világ mellett a statisztika rendjének megfelelően a járműkereskedelem, valamint a nagykereskedelem, vagyis a boltosokat, vagy más szolgáltatókat, például vendéglátósokat kiszolgáló ágazat - is benne van, a járvány okozta válság nagy leépítésekre kényszerítette a kereskedőket. A korábbi 400 ezer főt közelítő alkalmazotti szám márciustól májusig hónapról-hónapra csökkent, 40 ezer dolgozónak kellett megválnia munkahelyétől - kezdi összefoglalóját a blokkk.com kiskereskedelmi szakportál.

Az összesítés alapján az látszik, hogy a tavaszi leépítések egy részét visszadolgozta a rendszer: júniusban 9 ezer, júliusban pedig 11 ezer fővel gyarapodott a létszám.

A hetedik hónapban az előző év júliusához képest ugyanakkor még 20 ezerrel kevesebben dolgoztak a kereskedelemben. 2019-ben és 2020 első két hónapjában a kereskedelmi alkalmazottak létszáma 400 ezer körül mozgott, így tehát a korábbi foglalkoztatási szintre még nem sikerült felkapaszkodni:

Foglalkoztatottak száma az ágazatban 2019 július 2020 február március április május június július 399 399 392 363 360 369 380

Forrás: KSH, érték: ezer fő, alkalmazottak száma, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, kereskedelem

A szektornak az segített, hogy a vásárlások a nyári hónapokban, júliusban és augusztusban is elérték az előző évi szintet, de a boltosok nem vettek fel ugyanannyi embert, mint ahányan tavaly dolgoztak, óvatosak a foglalkoztatók. Erre van is ok: a járműkereskedelem például nem talált magára, a nagykereskedelemtől is vásárló szállodaipar, turisztikai szolgáltatók, vendéglátók még nem hozták a járványidőszak előtti piacukat, tehát itt sem térhettek vissza a munkavállalók.

A második hullám sok jóval nem kecsegtet a piacokon, hiszen a fogyasztó, a vásárló most már nagyon óvatos.