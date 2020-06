Változtat a tojásárúsításon az Auchan, a CBA, a Reál és a Tesco után

Már több kereskedelmi lánc állt ki a magyar tojás ügyében, amelynek 80 százaléka EU-konform ketreces tartásból származik.

Az ország határain belül működő élelmiszer-előállítókra, vagyis a biztonságos hazai termelésre még nagyobb szükség van a koronavírus utáni világban a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) szerint. Ezért a szövetség arra kéri az élelmiszer-áruházláncokat, hogy ne szorítsák ki a magyar termelést több mint 80 százalékban meghatározó EU-konform ketreces tojást a boltok polcairól, és gondoljanak minden vásárlói rétegre, a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve. Ebben a Tojásszövetség partnerre talált az Auchan, a CBA, a Reál és a Tesco hazai élelmiszerláncokban.

A szervezet szerint ahhoz, hogy Magyarország határain belül biztonságos és egyenletes legyen az élelmiszer-ellátás a koronavírus miatt nehezen járható nemzetközi határok ellenére is, rengeteg ember összehangolt és megfeszített munkája kellett a háttérben. Közel 600 közepes és nagyobb méretű tyúktelep és a hozzá tartozó csomagoló -és feldolgozóüzemek majdnem 5 ezer munkatársa dolgozott azon, hogy a hazai vásárlóknak ne kelljen lemondani az egyik legolcsóbb teljes értékű táplálékról, a tojásról a karantén ideje alatt sem. (És ezt a számot megsokszorozzák a szállítmányozásban és a kereskedelemben dolgozók is, akik nélkül nem lehetne tojás a boltok polcain.)

A koronavírus-járvány miatti megemelkedett kereslet bizonyította, hogy Magyarországon minden tartástechnológiának helye van - az EU-konform ketrecesnek, a mélyalmosnak, a szabad -és a biotartásnak - mert minden tartásmódban termelt tojás kellett ahhoz, hogy a hazai boltok polcait magyar termelésű tojással töltsék fel - mondta Szép Imre, a Tojásszövetség elnöke. Hozzátette, hogy a Tojásszövetség természetesen a háztáji és kisüzemi tyúktartást is elismeri. Lehet a Földre, a fenntarthatóságra és minden vásárló pénztárcájára egyszerre gondolni: igenis ki lehet minden igényt elégíteni, ha minden tartástechnológiának meghagyjuk a helyét a világban - tette hozzá az elnök.

A szövetség szakértői figyelmeztetnek, a koronavírus utáni korszak egyik legégetőbb kérdése, mi következik most a világban, jöhetnek-e még országhatárokat lezárásra kényszerítő vírusok. A választ egészen pontosan senki sem tudja, de a hazai termelés erősítésével biztonságosabbá tehető az élelmiszer-ellátás itthon.

Első körben mindig a rövid ellátási láncú, regionálisan megtermelt élelmiszer a fenntarthatóbb a külföldről hozott hasonló áruval szemben, gondoljunk csak a frissesség kérdésére. Ahhoz ugyanakkor, hogy az országhatárokon belül termelt tojásokat se tévhitek alapján vásárolják meg az emberek, 2019 őszén széles körű lakossági tájékoztatást indított a Tojásszövetség az egyes tartásmódok közötti fenntarthatósági különbségekről. Ezért is üdvözli és támogatja a szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) "Én is hazait vásárolok!" kampányát, amelyben felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy a kialakult a helyzetben a hazai termékeket válasszák, mert ezzel a magyar termelőket és élelmiszer-előállítókat segítik.

Nemcsak a Tojásszövetség tartja fontosnak a biztonságos hazai termelés és a fenntarthatóság ügyét, csatlakozott hozzá az Auchan Magyarország is. Az Auchan Magyarország friss áruválasztékának döntő részét hazai termelőktől szerzi be, így a magyar tojástermelés fennmaradását is fontosnak tartja. Az áruházlánc arra törekszik, hogy a mindenkori jogszabályok betartásával és a vásárlói igények figyelembevételével minden terméktípusból a lehető legszélesebb kínálatot nyújtsa - mondta Varga-Futó Ildikó, kommunikációs és CSR igazgató.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője szerint azért csatlakozik a megalakulása óta 100 százalék magyar tulajdonban lévő CBA a Tojásszövetség törekvéseihez, mert az üzletlánc mindig is kiemelten fontosnak tartotta a hazai termelők védelmét és a határokon belüli biztonságos élelmiszer ellátást. Továbbá a koronavírus előtt is minden itthon termelt tartástechnológiának adott és ad lehetőséget, mert a CBA hisz abban, hogy a legfrissebb és legfenntarthatóbb áru mindig az lesz, amit az országhatárokon belül szerez be a vásárló.

Korábban több áruházlánc jelentette be, hogy 2025-től nem kerül a polcaira EU-konform ketreces tojás. Ennek az átgondolását kérte az áruházaktól adatokat, tényeket figyelembe véve a Tojásszövetség, és a jövőben is folytatni kívánja az egyes áruházláncokkal a párbeszédet például a Tesco élelmiszerlánccal is.

A Tescóban forgalmazott tojások 100 százaléka hazai szállítótól származik. Magyar tojás szállítóinkkal hosszú távú stratégiai együttműködést valósítottak meg, minden esetben a párbeszédre törekedve annak érdekében, hogy vásárlóiknak kiváló minőségű hazai tojást biztosítsanak - mondta Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője.

A Tojásszövetség már többször hangsúlyozta, hogy az EU-konform ketreces tartástechnológia a legkörnyezetkímélőbb, ennek a termelési módnak a legkisebb az ökológiai lábnyoma, például a káros gáz (ammónia, szén-dioxid, metán) kibocsátás is ennél a tartásnál a legalacsonyabb. Az EU-konform ketreces tojástermelés vízszükséglet igénye a legkisebb és a legkevesebb mezőgazdasági földterületet igényli.