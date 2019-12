Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vezetőcsere a Budapest Banknál

2020. január 15-től Kasziba Levente tölti be a Budapest Bank vállalati üzletágvezetői pozícióját. A pénzügyi szektorban széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szakember 2019 februárjában csatlakozott a Budapest Bankhoz - írja közleményében a pénzintézet.

A szakember új pozíciójában a vállalati banki szolgáltatásokért lesz felelős, így hozzá tartozik majd a vállalati értékesítés és termékfejlesztés is - állítja a cég Kaszibáról, aki idén februárban csatlakozott a Budapest Bankhoz vállalati termékfejlesztés és támogatás vezetőként. A feladatai közé tartozott a vállalati pénzforgalmi-, digitális- és hitel- termékportfóliók menedzselése, a vállalati termékek árazása, illetve olyan kiemelt projektekben is fontos szerepet töltött be, mint az azonnali fizetési rendszer bevezetésére történő felkészülés.

A szakember az UniCredit Banktól érkezett a Budapest Bankhoz, ahol a kisvállalati és lakossági szegmensekben töltött be vezetői pozíciókat, kisvállalati szegmensvezetőként, lakossági termékek és folyamat vezetőként, végül pedig lakossági hitelezés vezetőként dolgozott. Ezt megelőzően hat éven át dolgozott a Magyar Fejlesztési Banknál különféle szerepkörökben.