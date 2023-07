A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségeinek egyszerűsítése érdekében 2023. év elején elindult az elektronikus Gazdálkodási napló (eGN).

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (Nébih) ebbe az új közigazgatási szolgáltatásba intergrálja a jelenleg különálló e-permetezési napló, Gazdálkodási napló és nitrát adatlap rendszerekben található adatokat.

A gazdák egységes kérelemben megadott adatai az eGN rendszerben július második felében jelennek majd meg.

Ezen kívül bővítették a gazdák által elérhető funkciók körét az eGN-ben, amelynek köszönhetően tovább csökkennek a gazdálkodók adminisztrációs terhei. A cél, hogy felhasználóbarát felületen tudják elvégezni az adatok feltöltését a gazdák.

Szabad a másolás

Egyrészt lehetővé vált a „Másolás” funkció a rendszerben, amellyel egy adott területen elvégzett műveletet könnyedén fel tud vinni a gazda minden olyan további táblára, ahol szintén ugyanazt a munkaműveletet végezte el.

Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy a hasznosítások másolása közben csak azonos művelési ágú termőhelyekre történhet másolás, míg a műveletek esetében a gazdák választhatnak a termőhelyek és hasznosítások között.

Nagy előnye az új funkciónak, hogy a műveletek közül a növényvédelmi megfigyelés másolható akár a kapcsolódó műveletekkel is.

Korlátozott ideig tölthető le a fájl

Másik újdonság az adatok exportálhatóságához kapcsolódik. Nagy igény mutatkozott arra a gazdák részéről, hogy a feltöltött adatok exportálhatóak legyenek Excel (xlsx) formátumba is. Ez most lehetővé vált, mind „nyomtatóbarát”, mind pedig széles formátumban is, amely inkább az adatok elemzésében nyújt segítséget.

Érdemes figyelni arra, hogy egy legenerált fájl csak korlátozott ideig tölthető le, de az aktuális adattartalomról újabb változat bármikor generálható.

A Nébih a rendszerrel kapcsolatban a jövőben is figyelemmel kíséri a gazdák és egyéb szolgáltató cégek észrevételeit, igényeit és igyekeznek azokat figyelembe véve továbbfejleszteni az eGN-t – közölte az Agrárminisztérium.