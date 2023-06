Végtelenül fontos, hogy olyan közösségek, ökofalvak is létrejöjjenek, ahol nem csak az anyagi gyarapodás lehetőségét keressük és rohanunk a vágyaink után, mert a belső béke megtalálásának feltétele az egyensúly megteremtése. Ezt egyre több ember felismeri, ezért fontosnak tartom, hogy ehhez támogatást adjunk – fejtette ki a SONLINE Somogy Vármegyei Hírportálnak adott interjúban Nagy István.

Az agrárminiszter annak kapcsán nyilatkozott, hogy látogatást tett a somogyvámosi Krisna-völgyben, ahol mintegy harminc év alatt, lépésről lépésre felépítve érték el a mára jól működő, önellátó gazdálkodási rendszert. Arra a kérdésre, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik gyorsabban szeretnék életmóddá fejleszteni az öngazdálkodást, a tárcavezető elmondta: a völgyben látható, jó példa alapján már könnyebb dolga van azoknak, akik ezt az utat követnék.

Új pályázatok jönnek, ha az igény is nő, nem csak a fű

Az ökológiai egyensúly megtartásához, a biodiverzitás működtetéséhez számos olyan, most is futó pályázat van, amit igénybe lehet venni, és írhatunk is ki ilyen pályázatokat, ha azt látjuk, hogy az igény nő – fogalmazott. Hozzátette: az vitán felül áll, hogy ez a gazdálkodási forma, az önellátással járó életmód oly mértékben hiányzik és hasznos az egész mezőgazdaság számára, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Ehhez Nagy István szerint fontos a szemléletváltás. Azért is, mert napjainkban hiába élünk falun, ez nem szolgálja és nem biztosítja azokat az előnyöket, amiket lehetne. Példaként említette, hogy sokan nem veteményt vagy gyümölcsfákat ültetnek, hanem tujákat, díszbokrokat, illetve pázsitot ápolnak, ami nagy hiba.

Nem a bolti vásárlás teremt értéket

Szerinte arról kell meggyőzni az embereket, hogy a saját kezük munkájának értéke van, ezért érdemes felásni a kertet és saját magunk által előállítani a szükségleteket kielégítő, alapvető termékeket. Ezt úgy lehet ösztönözni, hogy azok, akik elöl járnak, divatot teremtenek.

Ma már a legfontosabb ajándékaink nem a boltban vásárolt, drága ékszerek vagy műszaki cikkek. Az igényes ajándék az, amit saját magunk állítottunk elő, például egy szörp, egy üveg bor, pálinka vagy egy üveg lekvár, méz, amelyhez saját magunk adunk hozzá valamit – mondta a miniszter, aki szerint az ilyen értékteremtést már kezdik értékelni az emberek.

Hatmilliós támogatás jár a kertművelésért

Kiemelte: ehhez már támogatás is jár. Ahhoz, hogy valaki megművelje a kertet, 15 ezer eurót (6 millió forint) kaphat önrész nélkül, egyszeri támogatásként – cserébe legalább öt évig művelni kell a kertet.

Ami pedig fölösleg, azt a gazdálkodó ossza meg a közösséggel, annak teremtsünk piacot, vagyis ez a következő lépés, a piacfejlesztés. Minden önkormányzatnak százmillió forintot tudunk biztosítani arra, hogy modernizálja a piacot, amely így a falu szélén agorává, az emberek találkozási helyévé tud válni, ahol közvetlenül találkozhat a vásárló a termelővel – fejtette ki az agrárminisztérium vezetője.

Tankerteket az iskolákba

Nagy István arról is beszélt, hogy az iskolákból egyre inkább hiányoznak a tankertek. Ezért olyan pályázatok is elérhetők a városi iskolák számára, amelyek a központi támogatással magaságyásokat alakíthatnak ki. Ugyanakkor szavai szerint sajnos be kell látni azt is, hogy mára elveszett az ehhez szükséges tudás, a generációk között nincs meg a kellő tudás­megosztás.

Ezért meg kell adni a gyermekeknek azt az élményt, hogy saját maguk ültessenek növényeket, és megtapasztalják, milyen az, amikor kibújik a földből, gyomlálnak, öntöznek, majd elfogyasztják. Ezek megtapasztalásával felnőttként is lesz ilyesmire igényük

– összegezte.

(Thurzó Katalin)