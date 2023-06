A FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács közölte, a termés fajtánként és termesztőkörzetenként vegyes képet mutat, ezért az előrejelzés még kissé bizonytalan.

A várható visszaesést a tavalyi aszály hatásának tulajdonítják, hiába virágoztak ugyanis jól a fák, a szárazság miatt gyengült a kondíciójuk, termékenyülő képességük.

10-20 százalékuk ki is száradt, öntözött ültetvényekből is érkeztek bejelentések számottevő pusztulásról.

A tavaszi fagy sem tett jót a meggynek, az időjárás kritikus időszakában a hűvös, szeles, fényszegény körülmények akadályozták a méhek járását, rontva a beporzást és a termékenyülést. Emiatt sok virágból nem kötődött gyümölcs, a sok csapadék miatti fertőzés is növelte a termésveszteséget.

Az mégsem járja, hogy oda a sok finom gyümölcs, új fajtákra van szükség Megtépázták a hazai gyümölcsfákat az idei hideg éjszakák. Egyes gyümölcsfajtákból szinte teljesen kifogytunk nyárra. Miután az átlagosnál jóval kevesebb cseresznye terem idén a tavaszi fagyok miatt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) új, a magyarországi időjárást bíró fajtakínálat kialakítását és használatát sürgeti a hazai klímán nem alkalmas mediterrán fajták helyett. Bővebben>>>

Mely termések pusztultak és mi maradt?

Az első korai főfajta, az Érdi bőtermő jó termést adhat;

a cigánymeggy viszont mindenhol nagyon gyengén teljesít;

általában a Debreceni bőtermő is elmaradt;

a többi fürtös meggy pedig térségenként nagyon eltérő.

A minőség egyelőre jónak látszik, a bőséges csapadéknak köszönhetően a gyümölcs mérete is megfelelő, de a fertőzések még veszélyeztethetik a termést, akár a betakarítási időszakban is.

A konzervipar körülbelül egy hét múlva kezdi a feldolgozási időszakot, a szüret nagyobb tömegben jövő hétvégén kezdődhet.

Annyit drágult a gyümölcs, hogy kevesebben veszik

Piaci jelzések szerint a fogyasztás Európa-szerte 10-20 százalékkal csökkent az infláció miatt, ezért mind a léiparban, mind a konzerv- és hűtőiparban ennyivel nagyobb készletek maradtak meg tavalyról.

A kereslet várhatóan a következő egy évben is mérsékelt lesz belföldön és külföldön is, ezért várhatóan a feldolgozás is visszaesik a terméktanács várakozása szerint. A legnagyobb termelőnél, Lengyelországban kissé gyenge, de a tavalyival nagyjából azonos termés várható, Szerbiában sem számolnak visszaeséssel, Németországban és Nyugat-Európában viszont 10-20 százalékos lehet a csökkenés.

A gyümölcsöseink látják az éjszakai fagyok kárát Komoly károkat okoztak a gyümölcsösökben az elmúlt napok mínusz 1, mínusz 7 fokos éjszakái, és átmeneti melegedés után hétfőtől ismét visszatérnek az éjszakai fagyok, helyenként mínusz 5 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Bővebben>>>

Eladni nem tudják, miközben egekbe szöktek az előállítási költségek

A kiváló minőségű magyar meggy 60-70 százalékát a konzervipar hasznosítja, de a belföldi befőttgyártók szervezettsége nem megfelelő, így nem tudnak jó áron értékesíteni külföldön, a nagy német vevők a tavalyinál nem is hajlandók többet fizetni.

Az előállítási költség ugyanakkor nőtt a befőttesüveg, az energia, a munkabér és más összetevők drágulása miatt, és

a meggytermesztés is 30-50 százalékkal többe kerül, mint 2-3 éve, miközben a felvásárlási ár nem változott.

Mi lesz a magyar meggy sorsa?

A kedvezőtlen viszonyok miatt a termelők és a feldolgozók helyzete nem lesz könnyebb. Ha nem tudják a költségeiket érvényesíteni az árakban, annak hosszabb távon súlyos következményei lehetnek a magyar meggyre.

Magyarországon a tavalyi termésből

a konzervipar 31,7 ezer tonna,

a léipar 7,9 ezer tonna,

a hűtőipar ezer 7,5 tonna meggyet hasznosított.

Külföldre 9,4 ezer tonna jutott, egyéb célokra 7,5 ezer tonna jutott.

A betakarított mennyiségen felül 3 ezer tonna nem került piacra, tehát 67 ezer tonna termett 2022-ben belföldön, míg 2021-ben 62,2 ezer tonna, 2020-ban pedig 59,5 ezer tonna.