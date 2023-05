Az Airbnb árfolyama 10 százalékkal esett annak ellenére, hogy az első negyedéves eredmény meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat mind a nyereség, mind a bevétel tekintetében jelentős növekedésről számolt be: az Airbnb éves szinten mintegy 20 százalékos növekedést jelentett az összes bevétel tekintetében, sőt, még pozitív nyereségességet mutatott az első negyedévben. Ez figyelemre méltó eredmény a turisztikai vállalat számára, és okot adhat a befektetők lenyugtatására – írja a money.it.

Ennek ellenére az Airbnb részvényárfolyama a 2023 első negyedévi eredmények bejelentése után a szakértők legnagyobb megdöbbenésére meredeken zuhant. Ennek oka a következő negyedévre vonatkozó profit- és bevételi előrejelzés bejelentése volt.

Bár sokan újabb utazásoktól fűtött nyári szezonra számítanak, az Airbnb közölte, hogy az elemzői várakozásoknál alacsonyabb bevételekre számít. A jelek szerint a probléma összefügg a nyugati gazdaságokban 2023 második felére várt fogyasztáscsökkenéssel. Úgy tűnik, ez negatívan hatott a részvényárfolyamra, ahogy a legtöbb hasonló üzletággal rendelkező vállalkozásra is.

Vannak azért jó hírek is

A második negyedév problémáin túl az Airbnb pénzügyi adatai bizonyos stabilitást mutattak. Az otthonmegosztó platform változatlanul tartotta átlagos napidíjait, és éves szinten közel 20 százalékos növekedést könyvelhetett el a foglalások terén.

Meg kell jegyezni azt is, hogy az Airbnb közvetlen versenytársai, a Booking Holdings és az Expedia Group is jelentős foglalási növekedést jelentettek az első negyedévben, anélkül azonban, hogy nagyobb riadalmat keltettek volna a 2023-as visszaesés miatt.

Még az Expedia vezérigazgatója, Peter Kern is azt állítja, hogy a világ a fogyasztói választék strukturális változás előtt áll, és az utazás áll a lista élén. Az Airbnb bejelentette, hogy a felhasználói élmény javítása érdekében néhány MI-funkciót, köztük a GPT-4-et is be kívánja építeni a platformba.