A TikTok egy olyan funkción dolgozik, amely mesterséges intelligencia által generált profilképeket hoz létre – állítja Matt Navarra közösségi média tanácsadó, aki képeket és videót osztott meg az eszközről a The Verge portállal.

Első pillantásra az eszköz olyan fejképeket hoz létre, amelyek nagyon hasonlítanak a Prisma Labs Lensa alkalmazásához, de mivel közvetlenül a TikTokba épülne be, hamarosan sokkal több MI által készített avatárt láthatsz majd, amikor a hírfolyamodon görgetsz.

„Az eszköz arra kér, hogy küldj be három-tíz fotót, majd válassz két-öt különböző stílus közül az esetleges AI által készített fotókhoz” – mondja Navarra. Miután ezt megtettük, némi időbe telik, mire a fotók ténylegesen elkészülnek. Amikor készen vannak, letölthetjük őket, az egyiket beállíthatjuk az avatarnak, vagy posztolhatjuk a TikTok-sztoriba.

A példák, amelyeket Navarra megosztott a Twitteren, kifejezetten jók, és a szórakoztató stílusok széles skáláját fedték le. El tudná képzelni, hogy sokan szórakoznak ezzel az eszközzel, hogy kreatív avatárokat készítsenek magukról hasonlóan a Lensahoz.

TikTok will then let you download 1, several, or all of the AI avatars pic.twitter.com/ajxps9Oopt