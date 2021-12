Hétfőn saját aranyautomatát kapott Graz, a Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark bankfiókjában. A svájci "Gold to go" automatáiból mostantól 1, 2, 5, 10 és 20 grammos kis aranyrudakat, valamint egy egész unciát is lehet már vásárolni. Minden egyes rúd az európai finomítók által fémjelzett, a London Bullion Market Association által hitelesített, egyedi szám alapján ellenőrizhető - írja a Kurier.

Ezen kívül a Bécsi Filmharmonikusok érméi is elérhetők: tized, negyed és uncia formában, amelyet készpénzzel lehet csak megvásárolni.

A nemesfémeket tranzakciónként - készpénzben- legfeljebb 2 ezer euróért lehet megvenni a fiók nyitva tartási ideje alatt. Az RLB Steiermark az arany árát naponta többször - az aktuális kereskedési árhoz igazítja.