Véget vethet Portugália az immár tízéves aranyvízum-programnak, amelynek keretében tehetős külföldiek különféle befektetések révén vásárolhattak maguknak állampolgársági jogokat – írja a Reuters.

A programot belföldi és külföldi kritika is érte. A lakosság leginkább amiatt panaszkodott rá, hogy felhajtja az ingatlanpiaci árakat, az Európai Bizottság pedig biztonsági problémákra hivatkozva kérte az Európai Unió tagállamait, hogy hagyjanak fel az olyan programokkal, amelyek keretében a befektetők uniós állampolgársághoz juthatnak. Portugália mellett több EU-államban is előfordul ez: Ausztriában, Görögországban és Németországban is.

Nagy-Britannia egyébként pont februárban, az ukrajnai háború kezdete előtt számolta fel aranyvízum-programját, attól tartva, hogy azon keresztül illegális úton szerzett orosz pénz folyhat az országba.

Portugália számára az aranyvízum-program összesen 6,5 milliárd eurónyi – javarészt ingatlanpiaci – beruházást hozott a konyhára az aranyvízum-program, leginkább kínai, brazil és dél-afrikai befektetőknek köszönhetően.

Idén egyébként – a lakosság megnyugtatására – már módosítottak a szabályokon, hogy a befektetőket a városi ingatlanpiacok felől a kevésbé sűrűn lakott területek felé irányítsák. A teljes felszámolásról pedig egy lisszaboni csúcstalálkozón számolt be António Costa portugál miniszterelnök.

Már betöltötte azt a szerepet, amit be kellett töltenie, és jelenleg már nincs értelme megtartani

– mondta Costa.

A kormányfő kijelentette, az ország szeretne továbbra is vonzó célpont lenni a külföldiek számára. A hétfőn törvénybe iktatott rendelet értelmében például a havonta legalább 2800 eurót kereső digitális nomádok kaphatnak egy évre szóló vízumot, ha arra az időszakra Portugáliába költöznek és dolgoznak.