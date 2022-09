Pozitívum, hogy a Kaliforniai Légszennyezést Ellenőrző Testület (California Air Resources Board) határozata alapján 2035-től betiltják az államban az új belsőégésű motorral felszerelt autók értékesítését, ám összességében még ez is kevés lesz környezetvédelmi szempontból – írja a Wired.

A folyamat első lépcsőfoka 2026, addigra a Kaliforniában eladott új autók harmadának kell zéró károsanyag-kibocsátásúnak lennie. Jelenleg egyébként az értékesítések 16 százalékára igaz ez, és ennek alapján a szakértők szerint a kitűzött célok elérhetőek. 2035-ben a tölthető (plug-in) hibridek még kapnak némi haladékot, az eladások ötödét tehetik majd ki ezek.

Az állam számításai szerint az intézkedés hatására 2026 és 2040 között közel 400 millió köbméterrel csökkentett a kibocsátott károsanyag-mennyiség, és ezzel becsléseik szerint 1300 szív- és tüdőbetegség okozta elhalálozást előzhetnek meg.

Az intézkedésre ugyanakkor árnyékot vet az az adat, miszerint ma az Egyesült Államokban forgalomban lévő autók átlagéletkora több mint 12 év, így hosszú idő lehet még, mire az utakról is eltűnnek a belsőégésű-motorral működő gépjárművek. Már a Kaliforniai Légszennyezést Ellenőrző Testület is jelezte, egyéb szabályozásokra is szükség lesz ahhoz, hogy valóban nagy sikereket érhessenek el klímaváltozás terén. Még ha vannak is javulások a zöld járműtechnológia és üzemanyagok terén, azt kellene elérni, hogy az autóval megtett kilométerek is csökkenjenek, hogy az állam teljesítse a klíma- és levegőminőségi vállalásait – olvasható a testület a legfrissebb jelentésében.

Kalifornia állam azt a célt tűzte ki, hogy 2035-re 19 százalékkal csökkentse a lakosság által autóval megtett átlagot a 2005-ös szinthez képest. Egyelőre azonban nem úgy tűnik, hogy ez megvalósítható vállalás lenne: 2019-ben nőtt az egy főre eső autóval megtett kilométerek száma a 14 évvel korábbi szinthez képest.