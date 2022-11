A brit kabinetiroda biztonsági kockázatokra hivatkozva felszólította a központi kormányzati szerveket, hogy ne telepítsenek kínai gyártmányú megfigyelőrendszereket "érzékeny helyszínekre" - számolt be róla a Financial Times.

A tilalmat csütörtökön bejelentő Oliver Dowden, a kabinetiroda minisztere elmondta, hogy az a "Kínai Népköztársaság nemzeti hírszerzési törvényének hatálya alá tartozó vállalatok által gyártott" vizuális megfigyelőberendezésekre vonatkozik. A döntést azután hozták meg, hogy egy biztonsági felülvizsgálat megállapította, hogy "az Egyesült Királyságot fenyegető veszély, valamint e rendszerek növekvő képessége és összekapcsolhatósága miatt további ellenőrzésekre van szükség".

A lépés alig több mint egy héttel azután történt, hogy Rishi Sunak miniszterelnök szerint Kína "rendszerszintű kihívást" jelent az Egyesült Királyság számára. Hónapokkal ezelőtt az Egészségügyi és Szociális Ellátási Minisztérium úgy döntött, hogy nem vásárol több kamerát a Hikvision-tól, a világ legnagyobb térfigyelő kameraszolgáltatójától.

Kína 2017-ben életbe lépett nemzeti hírszerzési törvénye arra kötelezi az állampolgárokat és a szervezeteket, hogy "támogassák és segítsék " az állami hírszerzés munkáját. Bár a törvény nem terjed ki kifejezetten a Kínán kívül tárolt adatokra, és eddig nem került napvilágra külföldi állampolgárokat érintő eset, a törvény tiltja a konkrét incidensek megvitatását is.

A Hikvision szerint kategorikusan hamis, hogy a vállalatot a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyként állítják be. "A Hikvision nem továbbíthat adatokat a végfelhasználókról harmadik félnek.

- mondta egy szóvivőjük.

A kínai videómegfigyelési szolgáltatók vezető szerepet töltenek be a globális piacon, de az elmúlt években különböző országok tisztviselői korlátozásokat vezettek be velük szemben, a biztonsági félelmektől az állítólagos emberi jogi visszaélésekig terjedő okokból.

Az Egyesült Államok 2019-ben több kínai mesterséges intelligenciával működő felügyeleti vállalatot, köztük a videokamerákat gyártó Hikvision és Dahua cégeket is felvette kereskedelmi feketelistájára.

Washington akkor azt mondta, hogy a csoportok segítik az ujgurok és más muszlim kisebbségek "elnyomását, tömeges önkényes fogva tartását és csúcstechnológiás megfigyelését" Kína északnyugati részén, Hszincsiangban.

The UK Cabinet Office has told central government departments to stop installing Chinese-made surveillance systems on 'sensitive sites', citing security risks https://t.co/NBGaI4CtkK