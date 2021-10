Az Oroszországban tartott Russian Energy Week nemzetközi fórumon az azeri állam jelezte, hogy a Déli gázfolyosó mentén 16 milliárd köbméter gáz szállítását tervezik a jövő évtől kezdve Törökországba és Európába.

"Teljes egészében ezt a mennyiséget jövőre érjük el. Különösen Törökországba és Európába fogunk gázt exportálni 6, illetve 10 milliárd köbméter mennyiségben" - mondta Parviz Shahbazov energiaügyi miniszter a Menafn.com beszámolója szerint. Azt is megjegyezte, hogy Azerbajdzsán és Törökország további 3,5 milliárd köbméternyi gázszállításról állapodott meg 2023-tól kezdődően.

Azerbajdzsánnak hatalmas gázkészletei vannak a Kaszpi-tengeren, amelyeket bizonyos feltételek mellett fel is lehetne használni Shahbazov szerint. Úgy véli, hogy külföldi befektetéseket fogadnának a fejlesztésekhez, de ehhez szükséges lenne egy szemléletváltás is a világon. A magas gázárak ma megemelik más energiaforrások, köztük a szén árát is, miközben a miniszter szerint a gázipari beruházások csökkentésével az országok több szenet és kőolajterméket használnak fel, így nagyobb kárt okoznak a környezetnek.

"Ez történik ma, és ezért kell minden rendelkezésre álló energiaforrást bölcsen felhasználnunk. A gáz más üzemanyagtípusokhoz képest környezetbarátabb. A gázzal kapcsolatban egészen más előrejelzéseket látunk" - mondta a miniszter. Közben viszont Azerbajdzsán sem marad a foszillis energiahordozók mellett: az országban a "zöldenergia" felhasználásának kiterjesztése irányában hozott stratégiai döntések új fázisba léptek, folyamatosan fejlesztik a tengeri szélenergiás termelőket. Megjegyezte, hogy az eredetileg 157 MW-ra becsült technikai potenciál a jövőben a "zöld hidrogén" előállítására irányulhat majd.

Shahbazov számos kétoldalú találkozót tartott az Orosz Energiahét Nemzetközi Fórumon: egyeztetett többek között Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettessel és Nyikolaj Sulginov energetikai miniszterrel, valamint Abdulaziz bin Szalmán Al Szaúd szaúd-arábiai energiaügyi miniszterrel is. Az utóbbival való egyeztetésen a felek véleményt cseréltek az OPEC+ megállapodás kilátásairól.

Rajtuk kívül találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel is. A vele folytatott megbeszélésen az olaj-, gáz- és zöldenergia terén folytatott együttműködésből adódó kérdésekről tárgyaltak. A felek támogatásukról biztosították a két ország energetikai szabályozó szervei között meglévő kapcsolatok fejlesztését. A magyar és az azeri hálózat Törökországon és a Balkánon át összekapcsolható.