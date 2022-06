Kísérleti jelleggel, egyelőre egy megawatt teljesítménnyel működtetik azt a berendezést, amely hulladékból készít üzemanyagot – írja közleményében Bécs város külképviseleti irodája.

A Waste2Value programban faipari hulladékot, szennyvíziszapot és papírgyártás közben keletkező maradékot is felhasználnának szintézisgáz előállításához. Ezt megtisztítják, nyersolajjá alakítják, az így keletkező dízelolaj, vagy kerozin pedig szén-dioxid-semleges lesz.

Kapcsolódó A bécsi szemetesek 830 ezer forintos fizetéssel várják a diákokat

Sikeres kísérlet esetén évente 10 millió liter üzemanyagot is elő tudnának állítani a hulladékégetőben, amellyel 30 ezer tonna szén-dioxidtól lehetne megóvni a környezetet. Ez azt jelenti, hogy Bécs összes buszát ilyen üzemanyaggal lehetne megtankolni. Ezt hamarosan el is kezdik: a kutatási projekt részeként rövidesen a bécsi utakon is megjelennek az új üzemanyaggal működő buszok.

Magyarországon is fut hasonló projekt, Kaposváron is próbálkoznak ilyennel a hulladék-újrahasznosítás terén.