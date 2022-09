Újfajta, biometrikus útleveleket kezdett nyomtatni Törökország hétfőn – vette észre a Hvg. Az emiatt összehívott sajtótájékoztatón a Hürriyet szerint Szulejmán Szojlu török belügyminiszter azt mondta, Törökország most már nemcsak saját, de más országok útleveleit is nyomtatni fogja, köztük Magyarországét is.

Megállapodásunk van Magyarországgal, idén mintegy 250 ezer magyar útlevél nyomtatására. Később francia útleveleket is fogunk nyomtatni

- mondta Szojlu.

A lap szerint ez trendfordulót jelent, mert eddig a török útleveleket egy - a Hürriyet által meg nem nevezett - európai országban nyomtatták, de a partnercég a csiphiány miatt nem tudta tovább vállalni a feladatot.

A biometrikus útlevél hátuljában egy chip található, a személyes adatokon túl ez a tulajdonos ujjlenyomatát is tartalmazza. A belügyminiszter szerint 27 biztonsági azonosítópontot tartalmaz az újfajta útlevél, és biztosította a megrendelőket afelől, hogy Törökországban nem fognak elfogyni a gyártáshoz szükséges chipek.