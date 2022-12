Nagy-Britannia kormánya pénteken bejelentette, hogy a Brexit után egy jelentős pénzügyi reformcsomag keretében több uniós pénzügyi szabályt is el akar vetni. A több mint 30 szabályozási intézkedés közül az edinburgh-i reformok néven emlegetett csomagban olyan területeken tervezik az uniós szabályok átdolgozását, mint a fogyasztók tájékoztatása, az értékpapírok, a hosszú távú befektetési alapok, a short ügyletek, a kifizetések, a fogyasztói hitelek és a befektetési kutatások szétválasztása - írja a Politico.

A kormány a válság utáni brit pénzügyi szabályok vitatott részeit is felülvizsgálja: a befektetési és a lakossági banki tevékenységet szétválasztó "ringfencing szabályokat", valamint azt a rendszert is, amely a felsővezetőket vonja felelősségre a mulasztásokért.

Rishi Sunak brit miniszterelnök a múltban a mostani pénzügyi reformokra úgy utalt, mint az 1980-as évekhez hasonló deregulációs "Big Bangre". A pénteki bejelentések azonban a hangsúlyok eltolódása miatt az Egyesült Királyság "következetesen magas szintű szabályozási normáira" való építkezést ígérik.

Az intézkedések célja, hogy megerősítsék London globális pénzügyi központként betöltött pozícióját, és vezető szerepvállalását a zöld és digitális pénzügyek terén. Ez a második reformcsomag, amely a Brexit után az uniós pénzügyi szabályrendszer felülvizsgálatára irányul, és a pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvényjavaslat júliusi közzétételét követi.

