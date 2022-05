Az állatjóléttel is foglalkoztak az EU mezőgazdasági miniszterei kedden Brüsszelben: Ciprus, Litvánia, Luxemburg és Málta közös javaslatot terjesztettek elő a szokatlan vagy egzotikus fajú háziállatok tartásának szigorú korlátozására.

A négy ország konkrét elképzeléseit is javasol az EU-ban háziállatként tartható állatokról. Az ezen a listán nem szereplő állatok kereskedelme - mint például az óriásteknősök és az aligátorok - tartása a javaslat szerint így tilos lenne - írja az osztrák közszolgálati televízió portálja.

Az EU Miniszterek Tanácsának honlapján található tervezet szerint jelenleg nincsenek egységes szabályok az EU-ban, így az előterjesztett változás kifejezetten radikális lenne. Csak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (CITES) zár ki néhány állatfajt a kereskedelemből, de az állatok "túlnyomó többsége" nem szerepel ezeken a listákon.

Egyes uniós országokban engedélyezett a tigrisek tartása

Németországban, Franciaországban és Spanyolországban például legálisan lehet magánterületen tigriseket tartani. A Vier Pfoten nevű civil szervezet jelentése szerint az EU-ban mintegy 100 millió olyan állatot tartanak, amely nem kutya vagy macska.

Az állatjólét azonban nem az egyetlen oka a tervezetnek: az országok rámutatnak a biológiai sokféleségre gyakorolt erős hatásra is - az állatkereskedelem ugyanis fenyegeti a biodiverzitást - olvasható a jelentésben. Rámutatnak emellett arra is, hogy a vadon élő állatok betegségeket terjeszthetnek, amelyek veszélyeztethetik a közegészségügyet - de közvetlen gondozójára is "veszéllyel lehetnek".

Ausztriában, a frissen megválasztott mezőgazdasági miniszter, Norbert Totschnig (Osztrák Néppárt), a találkozót megelőzően Brüsszelben a tervezet mellett foglalt állást: "Üdvözöljük ezt a kezdeményezést" - mondta Totschnig a portálnak.

"Fontos, hogy az egész EU-ra kiterjedő megközelítést alkalmazzunk, ezért támogatandó a vita. Az is egyértelmű, hogy az egzotikus állatokat a fajoknak megfelelő módon kell tartani" - mondta Totschnig.