Egyre többen vásárolnak használt termékeket, és ez a trend a pandémia alatt sem fordult meg, sőt egyre több hagyományos üzletben jelennek meg a használt termékeket árusító részlegek. Az eBay online piactéren például a használt ruházati és háztartási cikkek értékesítése kilőtt az elmúlt évben Egyesült Királyságban, a vállalat több mint 60 millió használt cikket adott el - írja a brit The Guardian.

A fiatalabbak, a tinédzserek körében pedig már évek óta népszerűek az olyan online felületek és applikációk mint a Depop vagy a Vinted, ahol a használt ruhákat és kiegészítőket lehet eladni. 2019-e s adatok szerint egyébként a használt ruházati termékek világpiacát jelenleg körülbelül 28 milliárd dollárra becsülik, az előrejelzések szerint öt év alatt elérheti a 64 milliárd dollárt.

Beköltöznek a használt termékek a hagyományos boltokba

A használt termékek piacára pedig a hagyományos boltláncok is beléptek, és sorra nyílnak a használt termékeket kínáló részlegek és programok. Ilyen kezdeményezés például az Ikeáé is, a bútoráruházban a még jó állapotban lévő használt bútorokat veszik vissza és értékesítik tovább. A bútorok második élete elnevezésű szolgáltatás Magyarországon is elindult tavaly nyáron.

A bútorok mellett egyre több boltlánc árul használt ruhákat is: az Asda 50 üzletében indítja el tesztjelleggel a használt ruha eladását, de a John Lewis boltjaiban is megtalálhatóak ezek a termékek, míg az online ruházati áruház, az Asos adatai szerint a használt ruhák eladása 92 százalékkal nőtt. Emily Salter, a GlobalData adatszolgáltató kiskereskedelmi elemzője szerint bár az egyelőre nem valószínű, hogy a használt termékek népszerűbbek lesznek az újnál, de egyre fontosabb szerepet töltenek majd be a vásárlásban.

Nőtt az érdeklődés a járvány alatt

Az amerikai használt ruha webshop, a ThredUp kutatása szerint a nők 70 százaléka mondta azt, hogy vásárolna használt ruhát 2019-ben, ez az arány négy évvel korábban még csak 45 százalék volt. Szerintük a viszonteladási piac 2029-re nagyobb lesz, mint az olcsó termékeket áruló fast fashion szegmens.

A Vinted, amelynek már több mint 37 millió regisztrált tagja van a világ 13 országában - köztük 1,2 millió az Egyesült Királyságban - adatai szerint 16-17 százalékkal nőtt az oldalon a hirdetések száma a koronavírus-járvány miatti lezárások alatt az európai piacain. A ma már több mint egymilliárd dollárra becsült litván vállalat szerint ez részben annak köszönhető, hogy a korlátozások alatt nagyon sokan válogatták át a ruháikat és igyekeztek eladni a nem használt darabokat. Többen azért, mert nehéz anyagi helyzetbe kerültek.

A használt termékek értékesítésével a divatipar környezeti lábnyoma is csökkenthető. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja és az Ellen MacArthur Alapítvány által közzétett jelentés szerint ugyanis a divatipar felelős az éves globális szén-dioxid-kibocsátás 10 százalékáért, ez több mint amennyit a nemzetközi repülőjáratok és a tengeri szállítás együttvéve termel. Ráadásul a divatipar üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2030-ra meghaladhatja az 50 százalékot.