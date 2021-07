A Citibank átalakította üzletpolitikáját, de továbbra is jelen van minden fontos piacán – mondta a Citibank újonnan kinevezett vezérigazgatója, Jane Fraser, a pénzintézet éves sajtóbeszélgetésén.

A Citi jelenleg 200 ezer embert foglakoztat, napi szinten 4000 milliárd dollárnyi összeget mozgat meg, ami Fraser szerint elkerülhetetlenül nőni fog.

Fraser elmondása szerint fontos szempontváltás kell legyen a befektetések terén, hogy ez nem egy „zero sum game”, amikor valaki csak a másik kárán nyerhet, hanem egy olyan műfaj, ahol a befektetők közötti érdekegyensúlyt is meg lehet találni.

Méretgazdaságosság alapján több piacot emiatt - épp Európában - otthagyott a Citi, Fraser hangsúlyozta, hogy olyan vagyonközpontokra fókuszál a cég, mint Svájc, London, vagy a Közel-Kelet. A lakosságig piacról viszont ezért kiszállt a cég Bulgáriában, vagy Oroszországban. Magyarországon is erre jutott a vállalat, ahol azonban a többi lakossági szinten hátrahagyott piacán fenntartja jelenlétét. Erről a Napi.hu-nak nyilatkozott, a Citibank magyarországi vezetője.

A minimum nemzetközi vállalati adóról a Napi.hu kérdésére Fraser azt monda, az „ördög a részletekben van.” Összességében eldöntetlen a bank az ötlet megítélésében, lehet rossz és jó kifutása is, az eddig még ismeretlen részleteken múlik majd minden.

Más lesz játék

A globálisan is döntő piaci súlyú bankintézet vezetése több szempontot érintett a két napos konferencia alatt, amiben lapunk kérdéseire is válaszoltak.

Szuperciklus less tőkében és felvásárlásokban – jósolta Manolo Falco, a Citibank tőkepiaci és bankpiaci vezetője. A Citi szakértője szerint a mostani helyzet, amiben a nyersanyagyárak emelkedése komoly inflációs hatással is jár egyelőre tartós tényező lesz.

Ugyanakkor ezt nem tekinti vészes helyzetnek a Citi, mint ahogy az Andrew Hollenhorst, Johanna Chua, Christian Schulz, regionális szakértők elmondásából kiderült. Európának most a kockázatokat kell mérlegelnie. Kicsi a valószínűsége, hogy bárki megrengesse az eurozónát, de nem is elképzelhetetlen, Németország választ, Olaszország pedig továbbra is komoly nehézségekkel küzd.