Két magas rangú orosz tisztviselő érkezhetett nemrégiben Franciaországba, közölük egyik az KGB jogutódjaként ismert FSZB orosz kémelhárító szervtől, a másik pedig a Vlagyimir Putyin orosz elnök által széles körben bevetett Wagner-csoportból, akik bérkatonaként hajtanak végre műveleteket világszerte - írta meg a Kyiv Post.

A háború kezdete óta már több informátorokat támogató programot indított a CIA, az ukrán szervek is és feltehetően más titkosszolgálatok is, amik kisebb információszolgáltatásoknál annak módszerta segítséget nyújtanak, de komolyabb ügyekben jutalommal és védelemmel is járhat.

A mostani disszidálásokról az orosz börtönökben elkövetett politikai okokból elkövetett tettekről jelentő Gulagu.net üzemeltetője, Vlagyimir Osecskin emberjogi aktivista adott hírt, és ő tőle származik az is, hogy a két tisztviselő közvetlenül is hajlandóak a vádiratok összeállítását segíteni.

Értékes ígéret

A FSZB-t otthagyó hírszerző "komoly bennfentes információkat" ígért az ukrajnai megszállás kivitelezésével és tervezésével kapcsolatban, konkrét kémelhárítási információkkal tűzdelve, de ezen felül az orosz védelmi minisztérium és az FSZB "korrupciós üzelmeiről" is.

A duó másik tagja pedig a hírhedt Wagner-csoport egyik magas rangú tagja, aki a bérhadsereg zavaros finanszírozásáról és az egyes egységek által a Donbaszban végzett szabotázsmunkával és egyéb műveletekkel kapcsolatos belső információkat készül felfedni.

Oroszország elhagyása után, a páros legkésőbb vasárnapig megérkezett Franciaországba, ahol politikai menedékjogot is kértek. Osecskin kiemelte, hogy az általuk szolgáltatott információk Jevgenyij Prizoghin orosz üzletember és önbevallás alapján a Wagner-csoport alapítójának vád alá helyezéséhez is hozzásegíthetnek - amiért az USA külügye még júliusban 10 millió dolláros (4,23 milliárd forint) jutalmat ígért.

Régi ellentétek

Prizoghin régóta közeli szövetségese Putyinnak, az USA nem is a háborúban való feltételezhető részvétellel gyanúsítja, hanem azzal, hogy cégével megpróbálták befolyásolni a 2016-os amerikai elnökválasztást, ahol végül az eredetileg demokraták és republikánusok által egyaránt esélytelennek tartott Donald Trump aratott győzelmet.

A tisztviselők disszidálását felfedő Osecskin egyébként az orosz állam körözési listáján is szerepel, egy jó ideje francia száműzetésben él, de elmondása szerint szeptemberben nem sokon múlott, hogy túléljen egy merényletet. Leírása alapján egy felé közelítő piros pontot vett észre az egyik terasz oldalán, ami után rögtön lekapcsolták a villanyt és a földre feküdtek, majd hívták a rendőrséget.