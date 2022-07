A Wagner-csoport orosz magánhadsereg zsoldosaira egyre inkább támaszkodik a Kreml az ukrajnai háborúban, mivel a brit hírszerzési jelentések szerint az egyre fájdalmasabb katonai veszteségek miatt már külső csapatok bevonására van szükség, hogy a front egyes szakaszain fenntartsák az arcvonalakat. A brit védelmi minisztérium szerint a Wagner katonái valószínűleg nem tudják pótolni a reguláris gyalogsági egységek elvesztését, vagy megváltoztatni az orosz invázió menetét – írja a Reuters.

„Ez jelentős változás a csoport korábbi, 2015 óta tartó alkalmazásához képest, amikor jellemzően a nyílt, nagyszabású, rendszeres orosz katonai tevékenységtől elkülönülő küldetéseket vállaltak” – írta a minisztérium a Twitteren.

Délen egyre hevesebbek a harcok az ukrán ellentámadás miatt

Kijevi tisztviselők szerdán közölték, hogy megfigyelték az orosz erők tömeges átcsoportosítását a déli frontra, ahol brit védelmi tisztviselők szerint a Dnyipro folyó nyugati partján állomásozó 49. orosz hadsereg egyre kevésbé tud kitartani, miután az ukrán védelmi erők ellentámadásba lendültek. A déli Herszon városa, amely kulcsfontosságú Oroszország szárazföldi utánpótlási vonalai szempontjából az Oroszországhoz csatolt Krímről, most gyakorlatilag el van vágva az Oroszország által megszállt többi területtől.

Herszon régió nem sokkal azután került az orosz erők kezébe, hogy február 24-én megkezdték a Moszkva által különleges katonai műveletnek nevezett inváziót. Most viszont az ukránok egyre biztosabbak benne, hogy visszafoglalhatják a területet. A kijevi védelmi erők a nyugatiak által szállított nagy hatótávolságú rakétarendszerekkel (HIMARS) az elmúlt hetekben súlyosan megrongáltak három hidat a Dnyiprón, megnehezítve ezzel Oroszország számára a nyugati parton lévő erőinek ellátását.

Ukrajna közölte, hogy repülőgépei csütörtökön öt orosz támaszpontot támadtak Herszon és egy másik közeli város környékén, a konfliktus legnagyobb ellentámadásának középpontjában.

Moszkva ezért Kijev rakétázásába kezdett

Oroszország csütörtökön hetek óta először bombázta Kijev külvárosát. Tizenöt ember megsebesült, amikor rakéták csapódtak be katonai létesítményekbe a főváros szélén fekvő Vizsgorod körzetben - közölte Olekszij Kuleba regionális kormányzó a Telegramon.

Légiriadó szirénák szólaltak meg, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a parlamentben beszélt a vendég litván elnökkel, Gitanas Nausedával együtt. Kijevben már hónapok óta nem volt ilyen heves rakétázás.

Több mint 10 orosz rakéta csapódott be az ukrán fővárostól északkeletre fekvő Csernyihiv régióban is - közölte csütörtökön az ukrán televízióval Vjacseszlav Csausov regionális kormányzó. Kijevhez hasonlóan Csernyihiv is hetek óta nem volt célpont.

Az ukrán fegyveres erők északi kerületi parancsnoksága közölte, hogy több mint 20 rakétát lőttek ki az Oroszországgal határos Csernyihiv régióra egy fehéroroszországi - Oroszország szövetségesének számító - támaszpontról.

Donbaszban is egyre súlyosabb a rakétázás

Ukrajna déli ellentámadásába akkor kezdett bele, amikor Oroszország továbbra is harcol a keleti, iparosodott Donbász régió teljes, Donyeck és Luhanszk tartományokat magába foglaló részének ellenőrzéséért. Az orosz erők csütörtökön négyszer lőtték Bakhmut városát, amelyet Oroszország a donyecki előrenyomulás egyik fő célpontjaként jelölt meg. Az első jelentések szerint legalább három ember meghalt és hárman megsebesültek.

Miközben dúlnak a harcok, a nemzetközi erőfeszítések folytatódtak, hogy megpróbálják újra megnyitni az ukrán kikötőket és lehetővé tenni a gabona és más áruk exportját. Az Ukrajnából érkező gabonaszállítmányok biztonságos áthaladásának lehetővé tétele enyhítené a hiányt, amely miatt világszerte emberek tízmilliói szembesülnek az élelmiszerárak emelkedésével és az éhezéssel.

Oroszország és Ukrajna a múlt héten megállapodást kötött a fekete-tengeri kikötőkből történő gabonaexport feloldásáról, de Martin Griffiths, az ENSZ segélyezési főnöke szerint a hajók biztonságos áthaladásának kulcsfontosságú részletein még dolgoznak. Azonban már a múlt hétvégén több rakétát lőttek ki az oroszok az odesszai kikötőre.