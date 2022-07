Az ukrán haderő még az előző héten vette célba a Dnyeper folyón áthaladó Antonivszkíj hidat, amelyen az oroszok utánpótlást és nehézfegyvereket juttathatnának a déli front legnyugatibb részére. Az útvonal megsemmisítésével nem csak az előrenyomulást rekesztenék meg az ukránok, hanem a túlparton harcoló orosz csapatok menekülési útvonalát is elzárnák - jelentette a Guardian.

Videós felvételek és szemtanúk beszámolói szerint 18 detonáció érte az orosz felügyelet álló Herszonból utat nyitó stratégiai fontosságú hidat, és a képek alapján legalább egy komoly találat érte ami ellehetetlenítheti a nehéz gépek átjárását. A pusztítás jól látható a Telegramra feltöltött műholdfelvételen.

Az orosz közszolgálati hírügynökség, a TASZSZ tudósítása szerint a régió vezetésére önkényesen kijelölt kollaborátor Kiril Stremuszov azt mondta, hogy egy híd még áll, csak "több lyukat adtak hozzá" az ukrán lövegek. Az orosz narratíva azt hangsúlyozza, hogy mindez elsősorban a város civil lakosságának életét nehezíti meg, akik előtt a hidat már múlthéten lezárták.

Az orosz média arról is beszámol, hogy a találatokat az amerikaiaktól kapott HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) rakétarendszerrel hajtották végre, de az orosz légelhárítási rendszer jól működött, és hamarosan megkezdik a híd rendbetételét. Az átkelő sérüléseiről és a hajnali találatokról is osztottak meg videófelvételeket Twitteren, bár ezek hitelességét egyelőre még nem lehet igazolni.

The aftermath. E97 bridge in Russian occupied Kherson seems to be impassable. https://t.co/U9VvkydQZM pic.twitter.com/sPvG9Iq38I