Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kreml cenzúráját igyekszik megkerülni azzal, hogy arra kér mindenkit, akinek vannak oroszországi kapcsolatai, hogy ossza meg az ország fegyveres erőinek szerinte valós halálos áldozatainak számát. Zelenszkij egy keddi országos beszédében azt mondta, hogy közel 40 ezer orosz katonatiszt halt meg az ukrajnai invázió februári megkezdése óta – írja a Newsweek.

Az ukrán adatközléseket ugyan érdemes fenntartásokkal kezelni, mert nemcsak orosz háborús propaganda léteik, hanem az ukrán kommunikáció is igyekszik demoralizálni az orosz hadsereget különböző üzenetekkel. Azonban nyugati hírszerzési jelentések szerint is rengeteg katonát veszítettek Vlagyimir Putyin elnök háborújában az oroszok, az amerikai és a brit titkosszolgálatok is 15-35 ezer közzé tette az inváziós erők áldozatainak számát.

De lehet, hogy még az ukrán adat is alábecsüli a valódi veszteséglistát: Tony Radakin admirális, a brit védelmi minisztérium egyik vezető tisztviselője a múlt héten a BBC-nek azt mondta, hogy Oroszország 50 ezer katonáját ölték meg vagy sebesítették meg.

Rombolnák a morált az ukránok

„Az orosz állam négy hónapon keresztül semmilyen információt nem adott állampolgárainak – még cenzúrázva sem – a megszálló kontingens veszteségeiről” – mondta Zelenszkij a beszédben a hivatalos átirat szerint. „Teljes csend. Semmit sem tettek közzé, semmit sem mondtak számos interjúban és beszédben politikai és katonai szinten” – tette hozzá.

Zelenszkij szerint az elesett orosz katonák mellett „több tízezren sebesültek meg”. Hozzátette, hogy ha az orosz tisztviselők nem fogják nyilvánosságra hozni a katonai veszteségekre vonatkozó számadatokat, „mindenkinek, akinek még bármilyen kapcsolata van Oroszországban, vagy információs befolyása van a társadalmukra, ezt az egyszerű tényt közvetítenie kell, akinek csak lehet”.

Ukrajna is jelentős veszteségeket szenvedett el

Az ukránok is szenvedtek veszteségeket, de vélhetően valamivel kevesebbet – mondta William Burns, a CIA egyik vezetője. Szerinte ezeket sem szabad alábecsülni, jelentős számban este ukrán katonák áldozatul a harcokban.

A Mediazona, egy független orosz hírportál a nyílt források által megerősített orosz katonai halálos áldozatok legfrissebb számát 4760-ra teszi. Az orosz védelmi minisztérium eddig csak kétszer számolt be veszteségekről, márciusban 498 és 1351-es számokat bevallva.

Andrej Kartapolov, aki az orosz törvényhozás védelmi bizottságának elnöke, júniusban azt mondta a RIA Novosztyi állami médiaügynökségnek, hogy „gyakorlatilag már nem veszítünk embereket”.

Egy ukrán katona temetése Kijevben. Kép: Reuters

Eközben az ukrán elnöki tanácsadó, Mikhajlo Podoljak júniusban azt mondta a BBC-nek, hogy országa csapatai közül naponta 100 és 200 között van a halottak száma.

Vlagyimir Putyin viszont erős médiacenzúrára adott utasítást: tilos az orosz hadsereget becsmérelni. A plasztikus szabály értelmében nem szabad katonákat negatív színben feltüntetni, vagy ukrán híreket átvennie az orosz médiának. Ezzel együtt a lakosság is érzékel valamit a háborús veszteségekből, ami feszültségeket gerjeszt: a konfliktus előrehaladtával azonban több mint 100 orosz katona családja küldött levelet Putyinnak, amelyben több információt követeltek családtagjaik hollétéről, valamint arról, hogy élnek-e vagy meghaltak.

Ukrajna ellentámadásokra készül

Ukrán katonai tisztviselők azt állítják, hogy elérkezett a fordulópont a háborúban: állítólag egyre jobban előretörnek a déli Herszon régió visszafoglalásáért folytatott harcokban, mondván, hogy a nyugati fegyverek nagy segítséget jelentenek a hadműveleteikben. Közlésük szerint szeptemberre felszabadíthatják az orosz erők által elfoglalt első nagyobb várost.

Szerhij Hlan, a Herszon régió közigazgatási vezetőjének egyik segédje az ukrán televíziónak adott vasárnapi interjújában ezt mondta: „Elmondhatjuk, hogy fordulópont következett be a csatatéren. A védekező akciókról áttérünk az ellentámadásra”.

Egy az ukrán védelmi erők által használt HIMARS rakétarendszer. Kép: Reuters

„Elmondhatjuk, hogy szeptemberre biztosan felszabadul a Herszon régió, és a megszállók minden terve meghiúsul” – tette hozzá a Guardian szerint.

A nyugatról szállított nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök segítségével az ukrán erők az elmúlt hetekben visszaszereztek területeket a déli Herszon régióban, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy csapatai egyre közelebb kerülnek a régóta ígért ellentámadáshoz.

Eközben viszont Oroszország azt ígérte, hogy Donbasz után nyugatabbi területeken is az ellenőrzésük alá vonnak, újabb invázióra készülnek.