GFN: A többség számára van élet nikotin nélkül

A Global Forum on Nicotine (GFN) egy nemzetközi konferencia, amely a nikotinnal és a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentésre összpontosít. A nikotinfórum a dohánykárosodás csökkentésének kihívásai és eredményei ismertetése mellett, megkísérelte meghatározni a kutatók, az ipar és a politikai döntéshozók jövőbeli céljait is. Idén a tizedik alkalommal tartották meg ezt a szakmai disputát, amelynek most Varsó adott otthont.