Az Emírségek már évtizedek óta az instabilitás és a külföldi hatóságok elől menekülő gazdagok menedéke, és az oroszok esetében régóta népszerű turisztikai- és befektetési célpont is. Eddig hozzávetőlegesen 40 ezer orosz, 15 ezer ukrán és 60 ezer orosz nyelven beszélő, a Szovjetunió utódállamaiból származó állampolgár telepedett le az Emirátusokban, ezt a tendenciát pedig csak felerősítette az orosz-ukrán háború.

A Perzsa-öböl menti állam egyelőre igyekszik semleges maradni, és a vezetői diplomáciai lépéseket sürgetnek, mert meg vannak győződve arról, hogy „az állásfoglalás csak még több erőszakhoz vezetne” - mondta Anwar Gargash, az Emirátusok elnöki tanácsadója. A pártatlan álláspont fenntartása azért is érdeke az országnak, mert folytatná Oroszországgal való együttműködését energiaügyekben és geopolitikai kérdésekben is, hiszen például többször együtt harcolt a régióban az oroszokkal az iszlamisták ellen. Nem meglepő tehát, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában is tartózkodtak a Moszkvát elítélő szavazás során.

A Virtuzone emirátusi cégalapítási tanácsadással foglalkozó vállalat tapasztalata szerint azonban nemcsak az oroszoknak, hanem azoknak az ukránoknak és fehéroroszoknak is megnőtt a száma, akik a háború kitörése miatt az országba menekítenék a vagyonukat. A cég oroszul beszélő ügyfelekkel foglalkozó csoportja korábban csak kétnaponta kapott megkeresést, a háború óta viszont napi ötven ügyfél is felveszi velük a kapcsolatot, és olyan is előfordul, hogy azért fordulnak hozzájuk tanácsért, mert például egy több száz főt foglalkoztató orosz vállalat szeretne áttelepülni az Emirátusokba.

Az országban egyébként három évre letelepedhet az, aki 200 000 dollárnak megfelelő összeget fektet ingatlanba, de ha ennél is több pénzt áldoz erre a célra, akkor tovább is maradhat arany útlevéllel. A szankciók miatt viszont akadályba ütközhetnek azok az oroszok, akik megpróbálnak az Emírségekbe menekülni, hiszen szinte lehetetlenné vált számukra új bankszámla nyitása, és a büntetőintézkedésektől sújtott bankokból nem vihetnek át pénzt Dubajba, ezért a kriptovaluta jelentheti ilyen esetekben a megoldást.

Az ország ráadásul felkerült a Pénzügyi Akció Munkacsoport „szürke listájára”, mint olyan állam, mely nem fékezi meg kellőképpen az illegális pénzügyi tevékenységeket. Az Emírségek szóvivője szerint szorosabb együttműködésre törekszenek nemzetközi partnereikkel, hogy a gazdasági bűncselekményeket felderítsék.