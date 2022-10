Nyári hőhullámok, gördülő sztrájkok, magas infláció és politikai felfordulás - akinek mindez nem volt elég egy jó kis '70-es évekbeli nosztalgiához Angliában, az kaphatott még egy ízelítőt az akkori bajokból: nyakukon az energiaválság. Ez derül ki az állami tulajdonú National Grid áram- és gázszolgálató beszámolójából, amelynek alapján az Economist elemzi, hogy mi vár idén télen a britekre.

A szervezet alapforgatókönyve szerint zavartalan lesz az áramellátás a szigetországban, de nem zárják ki, hogy gördülő áramszünetek lesznek a vállalatoknál és a háztartásoknál. A lap cikkírói szerint az orosz manipulációknál fontosabb oka lehet a gondnak: a londoni kormányok politikája. A regnáló kabinet elődje, Boris Johnosn vezetésével például ez év elején, az ukrajnai háború kitörése előtt, még magabiztosan nyilatkozott az ország energiahelyzetéről, de ez már nagyon a múltté, a helyzet most már komoly.

A Centrica gázipar cég öt évvel ezelőtt bezárta a Ruogh tenger alatti gáztározót, mivel gazdaságtalan volt az üzemeltetése. Ezt a létesítményt 1985-ben nyitották, mielőtt a British Gast privatizálták, funkciója éppen az volt, ami most hiányzik: nyáron gázt pumpáltak bele, amit télen felhasználtak. A kormány végig bízott a szabad gázpiac virágzásában, ezért szemet hunyt a stratégia tároló kiesése felett.

Húsz éve importőrök

Az Egyesült Királyság közel húsz éve, 2004 óta gázimportőr. Ahogy az északi-tengeri források elapadtak, egyre inkább rászorult a világpiaci beszerzésekre. LNG-terminálok és gázvezetékek épültek Belgium és Hollandia felé. Most az a helyzet, hogy ha az import biztosított is, a folyton emelkedő árak mellett, nem mindegy mikor vásárol egy ország gázt.

Ennek nyomán a Centrica elkezdte tesztelni a Rough tározó újranyitásának lehetőségét.

Amivel azonban két probléma is van. Az egyik technikai, a másik gazdasági jellegű. Az előbbi lényege, hogy kivonták az úgynevezett párnagázt is a tározóból, aminek éppen lenne a funkciója, hogy lehetővé tegye a bepumpált gáz kieresztését (ez a problémakör aktuálisan a magyar gázellátást is feszíti - a hajdúszoboszlói tároló párnagázának kiszivattyúzása az alapos helybéli ismeretekkel is rendelkező szakember szerint egyet jelenthet a tároló végével).

A nagyobb gond azonban az, hogy a tárolás gazdasági modellje az volt, hogy a nyáron olcsóbban vásárolt a gázt, télen drágábban adhatták el - ez volt az az árrés, amiből a tárolás költségeit és a hasznot fedezték. A kormány tárgyal a Centricával, hogy észszerű gazdasági megoldást találjanak, ám mindent elmond a helyzetről, ha visszatekintünk tíz évet.

Az Egyesült Királyság élén 2013-ban koalíciós kormány állt, amelyben a Konzervatív Pártot a Liberális Demokraták egészítették ki. Akkor úgy döntöttek, megspórolják azt az állami kiadást, befektetést, amit a gáztározók bővítésére fordítottak volna. Ez 750 millió font (365 milliárd forint, egy metróépítés költségének nagyságrendje) megtakarítást hozott a büdzsének, illetve ha áthárították volna a fogyasztókra, akkor a gázfelhasználóknak.