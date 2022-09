Több márka is a nagyközönség elé tárja új elektromos meghajtású kereskedelmi gépjárművét a héten megrendezett IAA Transportation kiállításon – számolt be a Bloomberg. A Daimler Truck Holding AG a Mercedes-Benz eActros LongHaulról rántja le a leplet, amely 22 tonna rakománnyal 311 mérföld (több mint 500 kilométer) megtételére képes töltés nélkül.

A Volkswagen leányvállalata, a Traton SE pedig egy olyan MAN márkájú 40 tonnás kamionnal érkezik a hannoveri kiállításra, amely kompatibilis lesz a gyorstöltőkkel is.

A kérdés már csak az, mikor vethetik be a közutakon is ezeket a járműveket. Ugyan egyre több elektromos meghajtású kamion elérhető a piacon, de a használatuk egyelőre nem megoldható, főleg Európában, mivel nem biztosított az infrastrukturális háttér, ráadásul a kamiontöltők létesítése továbbra is drága – mondta Nikolas Soulopolous, a Bloomberg elemzője.

A gyártókon ettől függetlenül nagy a nyomás, hogy megfelelő kínálattal segítség elő a váltást elektromos járművekre, miután az Európai Unió közúti károsanyag-kibocsátásának mintegy negyedéért a nehézgépjárművek tehetők felelőssé. Brüsszel elvárása, hogy 2030-ra 30 százalékkal visszaszorítsák az új kamionok károsanyag-kibocsátását a 2019-es szinthez képest.

1700 - csak Európában

A Volvo, a Traton és a Daimler azt tervezik, hogy a következő öt évben 500 millió eurós beruházás keretében legalább 1700 nehézgépjárművekhez használható töltőt helyeznek üzembe Európában. A Daimler az Egyesült Államokban is részt vesz egy hasonló projektben, a BlackRockkal együtt dolgoznak a töltők fejlesztésén és a töltési idő gyorsításán.

A Traton SE azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra az eladott kamionjainak fele fosszilis üzemanyag nélkül működjön. A Traton leányvállalata, a Scania idén a SCA faipari vállalatnak adott el egy 80 tonnás elektromos kamiont, a Volvo pedig múlt héten kezdte meg elektromos nehézgépjárműveinek sorozatgyártását, és több mint 2600-at már értékesített is belőle. Az IAA Transportation kiállításon bemutatott eActros LongHaul tömeges gyártását majd csak 2024-ben kezdik meg, a Traton SE újdonsága pedig csak egy évvel később lesz elérhető beszerezhető a logisztikai vállalatok számára.