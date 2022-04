A korábbiak után további három olyan emlékművet távolítottak el április közepén Lengyelországban, amelyek a második világháborús szovjet vörös hadseregnek állítottak emléket - írta a Notes from Poland. A bontásokat a kormányhoz tartozó Nemzeti Emlékezet Intézete kezdeményezésére hajtották végre, amelynek az az egyik feladata, hogy "kommunistamentesítse" a lengyel települések köztereit az Ukrajna ellen indított orosz invázió nyomán.

A náci Németország hadseregét üldöző szovjet vörös hadsereg benyomulását Kelet-Közép-Európába a mostani "különleges katonai akcióhoz" hasonlóan felszabadításnak nevezik az oroszok, miközben sokan úgy élték meg a változást, hogy az egyik totalitárius rezsim elnyomását átvette egy másik. (Bár ebben a térségben szemben a nácikkal a szovjetek nem folytattak szisztematikus népirtást - a szerk.)

A szovjet emlékművek elmozdítása régóta vita tárgya Lengyelországban, a jelenlegi nacionalista kormány rajta van a dolgon, miközben az oroszok tiltakoznak ellene és a helyi közösségek sokszor megszokták az emlékműveket, amelyeket hiányolnának. (Lásd hasonló magyar helyzetként az Osztapenko-szobrot az M7-M1 budapesti kijáratánál, ami megszokott találkozási helye volt régen a Balatonhoz indulóknak - a szerk.)

Elmérgesedő vita



A Siedlec faluban lévő emlékmű, amelyet most lebontottak, eredetileg 130 elesett szovjet katona síremléke is volt, bár később a maradványaikat máshová vitték. Dąbrowa Górnicza városában két emlékművet is lebontottak, elítélve az ukrajnai orosz agressziót, ám a település polgármestere jelezte a a kormánynak, hogy nem szerencsés az önkormányzatokra hagyni ezeket az intézkedéseket, mert az orosz részről érkező fenyegetések így egyedül őket érik.

Oroszország szerint tiszteletlenség a szovjet katonai emlékművek lebontása, amely sérti a két ország között ez ügyben kötött megállapodást. Varsó szerint az egyezmény a sírokra és a háborús temetőkre, nem az önálló emlékművekre vonatkozik. Az oroszországi Szmolenszk helyhatósága és aktivisták munkagépekkel felszerelkezve azzal fenyegetőztek, hogy a lengyel lépésekre válaszul lerombolják a 22 ezer lengyel katonatiszt második világháborús katyni meggyilkolásának emléket állító emlékművet.