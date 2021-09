A földgáz ára a kontinentális Európában és az Egyesült Királyságban is rekordmagasságokba emelkedett az elmúlt időszakban, miután az árupiaci kereskedők úgy látják, hogy a közelgő télen várható kereslet és a kínálat feszesnek ígérkezik – írja a drágulás okait elemző cikkében a Financial Times. A másnapra érvényes árak augusztus eleje és szeptember közepe között 70 százalékkal mentek fel. Ez előrevetíti az áram erőteljes drágulását is, mivel az elektromos energiát nagy arányban gáztüzelésű erőművekben állítják elő.

Ha arról kérdezik a szakértőket, hogy mi a kellemetlen jelenség fő oka, akkor elsőként az év első felében elhúzódó hideg időjárást említik. A tartós fűtés felemésztette az európai tárolókban elspájzolt gáztartalékokat, amit nyáron nem sikerült pótolni. Ez utóbbi legfőbb oka, hogy Oroszország kevesebb gázt küldött az európai piacra, mint szokott. Ennek háttere nem világos: lehet, hogy az oroszok saját tározóikba pumpálták az energiahordozót, de az is lehet, hogy nyomást akarnak gyakorolni az európai kormányokra, élükön a német vezetésre, hogy járuljon hozzá az Oroszországot és Németországot közvetlenül összekötő északi áramlat 2 gázvezeték megnyitásához.

A gázhiány további oka, hogy Európában folyik az erősen levegőszennyező széntüzelésű erőművek leállítása, így nő a gáz súlya az áramtermelésben. Ráadásul a szén-dioxid-kibocsátási kvóták is drágultak, ami visszatartja az energiaszolgáltatókat a szénerőművek újraindításától. Végül az Egyesült Királyság és Európa egy részének áramellátása erősen függ a szélerőművek teljesítményétől, miközben az elmúlt időszakban nyugodtabb időjárás köszöntött a térségre.

Egyelőre csak a vállalatoknak fájhat

Rövid távon elsősorban a nagy energiafogyasztó ipari vállalatok érzik meg a drágulást, bár ezek határidős vásárlásokkal igyekeznek kivédeni a nagy áringadozásokat. Hosszabb távon a drágább energia mindennek beépül az árába. Az Egyesült Királyságban a fix tarifáknak köszönhetően a lakosságnak egyelőre nem kell többet fizetnie, de az energiapiaci szabályozó hatóság (Ofgem) augusztusban 12 százalékkal emelte az úgynevezett árplafont. Ha marad a jelenlegi tendencia, akkor az Ofgem kénytelen lesz tovább növelni ezt.

Spanyolország egyfajta ellenpélda, mert ott a háztartások változó tarifát fizetnek. A kormány azonban a napokban bejelentette, hogy le akarja fölözni az energiaszolgáltatók profitját, amiből árkedvezmények nyújtását akarja finanszírozni, továbbá az év végéig csökkenti az elektromos energia árát terhelő adókat.

Meddig tart még?

Az extrém drágulás szerencsére nem sorsszerű, számos körülmény ellene hathat. A legfontosabb az időjárás, két szempontból is. Először is ha enyhébb a tél a Föld északi féltekéjén, az visszafoghatja a keresletet, másrészt ha szelesebb idő jön, akkor az áramtermelésben a szélturbinák teljesítménye visszaveheti a főszerepet a gázerőművektől. A kereskedők emellett figyelik, hogy mi lesz a sorsa az északi áramlat 2-nek, bár ezen a csövön idén már nem túl sok energiahordozó suhanhat át az orosz tundráról Európa szívébe. A Gazprom teljesíti a hosszú távú szállítási szerződéseiben vállalt kötelezettségeit, de Ukrajnán át nem pumpál további gázt a kontinensre.

Korábban úgy tartották számon a gázt mint az átmeneti energiahordozót a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása és az alternatív energiatermelés között. A környezetvédők azonban türelmetlenek, és igyekeznek egy kalap alá vetetni a szenet, az olajat és a gázt, annak ellenére, hogy a szén elégetése kétszer annyi szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a gázé. Eközben azonban egyelőre nincs elég zöldkapacitás a gyors átálláshoz. Így a szén mégiscsak tovább maradhat használatban, vagy elszállhatnak az energiaárak, vagy felborulhat az energiaellátás biztonsága.