A nagykövetek - közöttük az Egyesült Államok, Franciaország és Németország diplomáciai képviseletének vezetője - a négy éve fogva tartott Osman Kavala üzletember pereinek "késleltetése" miatt bírálták a hét elején a török igazságszolgáltatást, és a férfi azonnali szabadon engedésére szólították fel Ankarát - írja az MTI.

Osman Kavala ellen jelenleg két törökországi eljárás zajlik, amit széles nemzetközi figyelem kísér, mert a férfi négy éve úgy ül börtönben, hogy eddig még egyszer sem találták bűnösnek.

A 64 éves Kavalát 2017-ben először a Gezi parki tüntetések szervezésével összefüggésben tartóztatták le. Ugyan a törvényszék 2020 februárjában bizonyítékok hiányában felmentette őt és társait, Kavala ellen néhány órával később a 2016. július 15-i katonai puccskísérlet okán is per indult.

Erdogan "arcátlanságnak" nevezte a nagykövetek közleményét, és bejelentette, hogy elrendelte a diplomaták nem kívánatos személlyé nyilvánítását.

"Utasítást adtam a külügyminiszterünknek: haladéktalanul adják át a nem kívánatos személlyé nyilvánító dokumentumot a tíz nagykövetnek" - jelentette ki Erdogan a nyugat-törökországi Eskisehirben tartott nagygyűlésen mondott beszédében.

A nagyköveteket - akik között van még Hollandia, Kanada, Dánia, Svédország, Finnország, Norvégia és Új-Zéland diplomáciai képviselője is - csütörtökön kérették be a török külügyminisztériumba. A német nagykövet hazaküldése azért is érdekes fejlemény, mert alig egy hete járt Angela Merkel leköszönő német kancellár Erdogannál.

Nemzetközi megfigyelők és emberi jogi szervezetek ismételten felszólították a török hatóságokat Kavala és a 2016 óta fogva tartott Selahattin Demirtas kurd politikus szabadon engedésére, arra hivatkozva, hogy politikai okok miatt tartják őket börtönben.

