Az EU vizsgálatot indít a dukovanyi új atomerőművi egység cseh támogatásával kapcsolatban - írta meg a Central European Energy News. Azt elemzik, hogy az a tervezett állami támogatási forma, amelyet a cseh kormány a nevezett atomerőmű bővítéséhez nyújtani kíván, összhangban van-e az unió állami támogatási formáival.

A cseh kormányzati elképzelés szerint 2036-ra meg kellene építeni egy, akár 1200 megawattos (MW) új nukleáris blokkot a már meglévő, lassan 30 éve működő, jelenleg a paksihoz hasonlóan négyszer 500 MW-os blokkos erőmű mellé egy újat, hogy azzal Csehország növelje az energiabiztonságát (és a környező országokét), illetve hogy ezzel is támogassa az ország energiaszektorának dekarbonizációs törekvéseit.

A jól hangzó szólamba azonban már egy fals hangot sikerült beírni, mivel a prágai kormány szerint az új atomerőművi blokk segítené a cseh energiamix diverzifikálását - pedig ez éppenséggel így pont nem igaz.

A cseh energiamixben a diverzifikációt két tétel tudná erősíteni - ahogyan azt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése is megállapította: ki kell vonni a szenet az egyenlegből, és az eddig elhanyagolt megújul energiatermelőket jóval nagyobb arányban kell ide beépíteni. (Ha csak az új atomerőművi blokk épül be a rendszerbe, az nem diverzifikációt, hanem csupán a már létező nukleáris energia "tortaszelet" jelentős megvastagodását jelentené.)

Állami támogatás

Az EB vizsgálódása azonban nem emiatt indul, hanem mert Brüsszelt érdekli, hogy az az állami támogatás – amelyet úgy csorgatnak be a projektbe, hogy azt az eleve állami tulajdonú ČEZ energetikai vállalatcsoport által létrehozott Elektrárna Dukovany II (EDU II) társaság kapná meg (alacsony kamatozású állami hitel formájában összesen 7,5 milliárd dollár értékben), s ennek visszafizetését pedig azzal biztosítanák, hogy egy másik, szintén állami céggel áramvásárlási szerződést köttetnének az erőmű teljes életciklusára (60 évre) – az uniós jog szerint az biztosan rendben van-e.

Van, aki fűtőelemet szállítson az oroszok helyett A ČEZ a napokban azt is jelentette, hogy megkötötték a temelini atomerőmű új üzemanyag-szállítási szerződését. E szerint az amerikai Westinghouse és a francia Framatome lesz a két, orosz típusú VVER-1000-es blokkal működő nukleáris erőmű fűtőelemeinek szállítói. Az áprilisban kiválasztott pályázati nyertesek azt vállalták, hogy több mint tíz évig a cseh atomerőműbe üzemanyagkazettákat szállítanak. Az oroszok negligálása e projektből nem az ukrajnai háború következménye. Mint azt az Átlátszó januárban megírta, a cseh-orosz "különleges kapcsolatoknak" Andrej Babis kormányfő bukása és a vrběticei lőszerraktár felrobbantásáról 2021-ben kiszivárgó új információk vetettek véget. Ennek következménye az is, hogy a temelini erőmű üzemanyagtenderén eleve nem is nyerhettek az oroszok. „A beszállítók számának diverzifikálása volt a célunk, hogy minimálisra csökkentsük a bármilyen okból bekövetkező esetleges ellátási problémák kockázatát” – mondta a szerződéskötés kapcsán Ladislav Štěpánek, a ČEZ illetékes osztályának vezetője.

Azt is meg kell vizsgálni, hogy a tervezett cseh beruházásba a ČEZ-en kívül volna-e más jelentkező is (piaci alapon) és az ő lehetőségeiket a csehek nem korlátozzák-e az elképzeléseikkel. Brüsszelben szükségesnek látják tisztázni azt is, hogy jogosak-e azok a kétségek, melyek szerint mindez befolyásolhatja az energiapiaci működést.

A CEEnergy News szerint Tomas Ehler, a cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettese azt mondta: nem izgul a vizsgálat miatt, mivel a brüsszeli eljárás normális és szükséges, hiszen e vizsgálatot az Európai Unió minden más új nukleáris projektjénél megteszik.