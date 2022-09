Európában az emberek elsöprő többsége gondolja azt, hogy az országuk legfontosabb problémája jelenleg az infláció, a gazdasági helyzet és az energiaellátás biztonsága. Amíg az EU-ban csak átlagosan tízből hatan érzik az ukrajnai háború következményeit a hétköznapi megélhetésben, addig a magyarok 84 százaléka arról számolt be, hogy komoly pénzügyi gondokkal küzd – derül ki az Eurobarométer kedden publikált felméréséből.

A kutatás kommentárjában azt írják, hogy összességében megnőtt az emberek Európai Unióba vetett bizalma, valamint továbbra is egyetértenek az EU-döntéseivel, és támogatják az Oroszország Ukrajna elleni háborújára adott lépéseket. Az uniós polgárok túlnyomó többsége szimpatizál a megújuló energia fejlesztéseivel és az orosz energiafüggőség csökkentésével is, miközben az euró támogatottsága rekordszintet ért el.

Többségében támogatják a szankciókat

Az emberek közel kétharmada optimista Európa jövőjét illetően, három százalékponttal nőtt azok aránya is, akik összességében pozitívan értékelik az Uniót. Ugyanakkor kicsit árnyálja a képet, hogy az EU pénzügyi helyzetét már nem látják ennyire rózsaszínben: az év elejéhez képest már a válaszadók fele gondolja, hogy az uniós gazdaság rossz állapotban van. Viszont az euró támogatottsága elérte a plafont, összességében az emberek 72 százaléka bízik a közös valutában.

Az Oroszország ellen hozott büntetőintézkedések terén a humanitárius segítségnyújtást támogatják a legtöbben (92 százalék), ezt követi a háború elől menekülő ukránok befogadása (90 százalék). Tízből közel nyolc európai támogatja az orosz kormány, vállalatok és magánszemélyek elleni gazdasági szankciókat, valamint a megkérdezettek 68 százaléka egyetért azzal, hogy fegyvereket szállítsanak Ukrajnának. Majdnem tíz válaszadóból kilencen gondolják azt is, hogy Európának csökkentenie kéne az orosz energiafüggőséget, amit a válaszadók szerint megújuló energiaforrásokkal, valamint az energiahatékonyság növelésével lehetne elérni.

Mindenki az inflációval küzd

A magyarok 46 százalékos többsége úgy látja, hogy a következő egy évben változatlan marad az EU gazdasági helyzete, 35 százalékuk szerint viszont romlani fog. Magyarországon a foglalkoztatás terén bizakodóbbak az emberek, a válaszadók 56 százaléka nem számít változásra (uniós szinten csak tízből négyen vélekednek így).

Az Eurostat adatai szerint augusztusban rekordmértékben, 9,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az euróövezetben éves összevetésben. Bár a friss hazai adatokat csak szeptember 8-án közli majd a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a magyar infláció az EU hatodik legnagyobbja volt júliusban (13,7 százalék), ez pedig a közvéleményben is meglátszik. Magyarországon tíz válaszadóból hatan az árak emelkedését tartják a legnagyobb kihívásnak, de a gazdaság állapotának kezelése (28 százalék) és az egészségügy (23 százalék) is dobogós helyen áll a prioritások között.

Arra is rákérdeztek a kutatásban, hogy az uniós polgárok a háború mely lehetséges következményétől félnek a legjobban. Itt is az árak emelkedését és az inflációt tették a befutó helyre, de a listára felkerült több, meglehetősen durva aggodalom is: