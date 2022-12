Az Európai Unió országainak energiaügyi miniszterei megállapodtak a gázárplafonról - közölte hétfőn a Twitteren Dmitrij Csernikov, az EU soros elnökségét betöltő Csehország szóvivője. A mostani megállapodás 95 euróval kevesebb, mint a Bizottság eredeti javaslata, amely szerint akkor korlátozták volna a gáz referenciaárát, ha az 10 napon keresztül elérte volna a 275 euró/megawattórás szintet. Az áraknak megawattóránként 35 euróval kell meghaladniuk a cseppfolyósított földgáz világpiaci átlagárát ahhoz, hogy az intézkedés életbe léphessen.

Az uniós gázárplafon akkor lépne életbe, ha az első hónapra szóló holland címletű gázkereskedői szerződésen a gázár három napon keresztül meghaladná a 180 euro/MWh-t - derült ki az uniós miniszterek megállapodását részletező dokumentumból a Reuters beszámolója szerint. A rendelet egy felfüggesztési mechanizmust is tartalmaz arra az esetre, ha a döntés az energiaellátás biztonságát, a pénzügyi stabilitást, vagy az unión belüli gázáramlást veszélyezteti, illetve ha a gázkereslet növekedne.

A felső korlát február 15-től léphet életbe, és kezdetben nem vonatkozik a tőzsdén kívüli kereskedésre - áll a dokumentumban. Három uniós tisztviselő elmondta, hogy Németország - amely eddig szkeptikusan állt az árplafonhoz - hétfőn megszavazta a gázárplafonról szóló európai uniós megállapodást, annak ellenére, hogy aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a politika milyen hatással lesz Európa azon képességére, hogy a gázszállításokat bevonzza az árversenyben lévő globális piacokon.

Szombaton írtunk arról, hogy egyes vélekedések szerint az európai gázár felső határának megállapítása többet ártana, mint használna. Az a szint, amelyről az EU megállapodhat, növeli a felső határ kiváltásának kockázatát.

Az energiaügyi tanács rendkívüli ülése előtt Kadri Simson kijelentette, hogy kompromisszummal elérhető az Európai Unió egészére vonatkozó közös megállapodás a holland gáztőzsde, a TTF határidős piacára vonatkozó árplafon bevezetéséről. Az EB energiaügyi biztosa szerint

