Az euróövezeti inflációs ráta 9,2 százalékra csökkent decemberben az Eurostat végleges adatai szerint a novemberi 10,1 százalékról. Egy évvel korábban, 2021 decemberében 5,0 százalék volt az inflációs ráta az euróövezetben.

Novemberhez képest 0,4 százalékkal, 2020 augusztusa óta a legnagyobb mértékben csökkentek a fogyasztói árak decemberben az euróövezetben a novemberi 0,1 százalékos havi csökkenés után. A piac 0,3 százalékos havi árcsökkenést várt decemberre - derül ki az Eurostat felméréséből.

Az EU-ban 10,4 százalékos volt a decemberi infláció a novemberi 11,1 százalék után, szemben az egy évvel korábbi 5,3 százalékkal.

A legalacsonyabb inflációt Spanyolországban regisztrálták decemberben, 5,5 százalékosat. Luxembourgban 6,2, Franciaországban 6,7 százalékos volt a decemberi infláció. A legmagasabb infláció decemberben az Európai Unióban Magyarországon volt, 25,0 százalékos. Lettországban 20,7 százalékos, Litvániában 20,0 százalékos inflációt regisztráltak decemberben. Novemberhez képest decemberben az unió 22 tagállamában csökkent az infláció, kettőben nem változott és háromban emelkedett.

Euro area (EA19) annual #inflation at 9.2% in December 2022, down from 10.1% in November https://t.co/7n2xYSGkH0 pic.twitter.com/XhjFTjY6Z2