A fehérorosz bankok megkezdték a felkészülést arra, hogy a minszki rezsimmel szemben várható újabb nyugati szankciók elkerülése érdekében átálljanak a nemzetközi SWIFT üzenetküldési rendszerről az orosz - angol megnevezéssel - System for Transfer of Financial Messages (SPFS) üzenetküldő rendszerre - adta hírül a Moszkovszkij Komoszomolec bulvárlapra hivatkozva a Moscow Times.

Ezeken a hálózatokon kellő biztonsággal száguldoznak a szöveges információk a bankok között, amelyek a banki átutalásokkal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatnak. A SWIFT-en tavaly közel 10 milliárd üzenet száguldott át a feladótól a címzettig 99,999 százalékos rendelkezésre állás mellett. Ezt a technikát a világ 200 országának 11 ezer bankja használja. Az orosz rendszernek 400 hazai felhasználója van, gyakorlatilag az összes orosz bank, ezenkívül külföldről 38 pénzintézet kapcsolódott rá.

Az SPFS-t 2014-ben a SWIFT alternatívájaként fejlesztetették ki, amikor Oroszországot Ukrajna megerőszakolása miatt leválasztották az utóbbi rendszerről. Az orosz jegybank illetékese elárulta, hogy a belorusz pénzintézetek 2022-januárjától használhatják az orosz technikát.

Ez ugyan kevesebbe fog nekik kerülni, mint a nyugati rendszer használata, ám az SPFS csak munkanapokon munkaidőben üzemel és maximum 20 kilobájt nagyságú üzeneteket képes továbbítani. A SWIFT-en a hét minden napján napi 24 órában lehet kommunikálni és a 10 megabájt súlyú üzenetek is átmennek a drótjain.