Még akár tavaszig kitarthat a mostani inflációs hullám a világgazdaságban, sőt az sem kizárható, hogy ennél is tovább kell a döntéshozóknak küzdeniük az elszállt árakkal – mondta Brian Coulton, a Fitch Ratings vezető közgazdásza a hitelminősítő által szervezett háttérbeszélgetésen.

Világviszonylatban kijelenthető, hogy nem igazolódnak be a korábbi várakozások az infláció ideiglenes megugrásáról. Az adatok - különösen az Egyesült Államokban és más fejlett piacokon - arra utalnak, hogy a vártnál jóval nagyobb lakossági keresletet a tartós cikkek iránt okozza az áremelkedést, ami stabil, hónapról hónapra hozza a növekedést.

Ennek nem bázishatások és az energiaárak alakulása az oka, mert ez immár beépült, maginflációs tényezők miatt alakul így - közölte a szakember, hozzátéve, hogy mivel egyelőre nem látszik a kereslet mérséklődésének jele, az áremelkedés megállását sem érdemes mostanában várni.

Nincs vége a növekedésnek

Az év végére lassult ugyan a gazdasági kilábalás üteme, azonban így is globálisan 5,7 százalékos növekedést vár idén a Fitch. Akkor is, ha ilyen léptékű bővülésre 1973 óta nem volt példa.

A magas infláció miatt többen azért aggódnak, hogy kialakul a stagfláció, vagyis a mérsékelt növekedéshez társuló magas árszínvonal. Coulton szerint ez távolról sem így van. Ami zajlik az egy nagyon erős növekedési történet, és látva a háztartási keresletet még tart is egy darabig.

A növekedés az infláció hajtóereje, és ehhez további többletet jelenthet az, hogy az árucikkek után a szolgáltató szektorok is folyamatosan lépnek vissza a gazdasági körforgásba. Ez a fejlett piacokon a leginkább kézzelfogható, ahol a gazdaságban nagyobb szerepet töltenek be a szolgáltatások. Ennek az inflációs hatásnak pedig megmutatkozik a hatása a fejlődő piacokon is - de csak az áttételes csatornák által.

Sok országban tapasztalnak munkaerőhiányt, de Coulton szerint ahogy a válság előtti aktivitási rátáig jut a gazdaság, a leginkább érintett szolgáltató szektorok is visszatérhetnek a korábbi működési keretekhez. A gyártóvállalatok is reagáltak a változásokra, ennek megfelelően készleteket képeznek, ami 2022-re enyhíteni fogja az ellátási problémákat.

Lenyom mindent a dollár

A következő időszak nehéznek ígérkezik a fejlődő piacok szempontjából – mondta Robert Ojeda-Sierra regionális közgazdász. Szerinte azzal lehet számolni, hogy a hitelszűkülés miatt Kína kamatot vág, a Federal Reserve pedig elkezd szigorítani, de jövőre kamatot is emel. Az Európai Központi Bank viszont kivárásra játszik.

Ezek együttes hatása lehet a dollár tovább erősödése, amely egyrészt tőkekivonást jelent majd a fejlődő piaci eszközökből, másrészt a dollárárfolyammal összhangban a nyersanyagárak emelkedését is, pedig ez már jelenleg is számos nehézséget okoz az importáló országoknak.

A globális ellátás szempontjából szintén fejtörést okoz a fejlődő gazdaságoknak, hogy az amerikai fogyasztók kereslete mindent visz a tartós cikkek piacán. Az 1960-as évek óta nem látszott olyan keresletemelkedés e területen, mint amit a 2020-as évhez képest jelenleg mérnek az Egyesült Államokban. Ez egyben azt is jelenti, hogy máshol hiányokkal kell számolni, és így későbbre tolódik az árak mérséklődésének lehetősége is - tette hozzá Robert Ojeda-Sierra.