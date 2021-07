A stábtag fertőzése a rendszeres, heti kétszeri tesztelés során derült ki. A Sky már korábban olyan rendszert dolgozott ki a forgatásokra, ami úgynevezett buborékokra osztja fel a stábot, így csak azoknak kell hazamennie házi karanténba, akik a fertőzött közvetlen közelében dolgoztak. A csatorna szóvivője azt nyilatkozta, hogy a második évad forgatása akkor fog újraindulni, amikor biztonságosnak látják - olvasható a portálon.

A Netflix Bridgerton című sorozatának forgatásán nem egy, hanem rögtön két Covid-fertőzött stábtagot is kiszűrtek előző héten, a munkálatok pedig határozatlan ideig leálltak. Egyelőre nem tudni, hogy mikor fogják újraindítani a forgatást a tavalyi év egyik legnépszerűbb sorozatán, ami nemrég 12 Emmy-jelölést kapott. A Netflix egy másik sorozata, a Matilda is ugyanígy járt, ott is le kellett állítani a forgatást.

Nem sokkal a Bridgerton leállása után a HBO egyik produkciójánál is ráléptek a fékre, a House of the Dragon című Trónok harca-előzménysorozatnál is volt fertőzött. Őt elkülönítették, a vele közeli kapcsolatban dolgozók szintén karanténban vannak, de itt két nap szünet után újraindult a munka.

A brit színházat is sújtja a fertőzések átka, Kenneth Branaghnak és Andrew Lloyd Webbernek is le kellett állítani egy készülő darab munkálatait. Közben a 2020-ról eltolt, Green Knight című, brit legendán alapuló amerikai film premierjét mindenféle magyarázat nélkül törölték a mozikból az Egyesült Királyságban, a pletykák szerint a fertőzések növekvő száma miatt.