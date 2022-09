Biciklizésre csábítaná a franciákat a kormányuk abban a reményben, hogy ez a vidéki térségek közlekedésére és a lakosok egészségügyi állapotára is kedvezően hat majd, ráadásként pedig a zöld átállást is elősegítheti – írja a Reuters. A kabinet ezért egy új biciklis alapot hoz létre jövőre, 250 millió euró értékben, amelyből javítanák a kerékpáros infrastruktúrát, valamint 800 ezer iskolás gyerek kerékpáros oktatását is finanszíroznák.

A városokban egyre több lett a biciklis az elmúlt években, a következőkben így inkább az lesz a kihívás, hogy vidéken is népszerűsítsük ezt a közlekedési formát

– nyilatkozta Élisabeth Borne francia miniszterelnök.

Az első biciklis közlekedést propagáló projektjébe 2018-ban vágott bele a francia kormány. Kezdetben 350 millió eurót szántak erre a célra, végül azonban ezt megtoldották 150 millió euróval az uniós helyreállítási alapból. Borne kiemelte, az elmúlt négy évben 14 ezer kilométer új biciklis utat adtak át, tavaly pedig – 2,7 millió darabos eladással – a kerékpár lett a legkelendőbb közlekedési eszköz Franciaországban.

Egy olyan időszakban, mikor ekkora figyelmet fordítottunk az autósokra és az üzemanyagra, fontos más közlekedési formát is támogatnunk – utalt Clément Beaune közlekedési miniszter arra, hogy a kormány az elmúlt egy évben 7,5 milliárd eurót költött az üzemanyagárak kedvezményére.