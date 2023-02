Több mint 19 százalékkal csökkent az EU-s gázfogyasztás tavaly augusztus és idén január között az előző öt év átlagához viszonyítva. Az uniós országok a Repower EU program keretében azt vállalták, hogy márciusig 15 százalékkal csökkentik gázfogyasztásukat. A megállapodásra egyébként azért volt szükség, hogy az orosz energiahordozókról való leválás könnyebb legyen – derül ki az Eurostat adataiból.

Kép: Eurostat

A tagállamok között nagy az eltérés

Legnagyobb mértékben Finnországban, Litvániában és Svédországban takarékoskodtak a gázzal. Mindhárom északi országban 40 százalék feletti volt a fogyasztás mérséklődése. A sereghajtó Írország mindössze 0,3 százalékos csökkenést tudott elérni, tehát az átlagot tekintve csak stagnálni tudott. Spanyolországban és Szlovéniában bár kétszámjegyű csökkenést regisztráltak, még nem érték el a kitűzött 15 százalékos célt.

Máltán és Szlovákiában pedig nemhogy csökkent volna a fogyasztás, még tovább nőtt az előző évi adatokhoz képest.

Magyarország az EU-s átlag felett teljesített. Mintegy 24 százalékkal kevesebb gázt használtunk el, ami még a célkitűzést is meghaladja. Ennek oka lehet a rezsicsökkentés részleges eltörlése miatti energiaár-emelkedés.

Az Eurostat elemzésében arra is kitért, hogy a tagállamok 2022-ben kevesebb gázt használtak fel, mint az előző öt évben átlagosan. Ráadásul a januári adatok is csökkentek a decemberi fogyasztáshoz képest. Azonban fontos kiemelni, hogy a hőmérséklet is magasabb volt az átlagosnál a múlt hónapban.

(Horváth Balázs)