Zavarok lehetnek csütörtökön az elektromos hálózatokban

Az AR2987 jelű "halott" napfolt és maradványainál április 11-én kötérést észleltek a kutatók, a jelenség további koronakidobódást is okozott. Ezek várhatóan csütörtökön kisebb-nagyobb zavarokat is okozhatnak a Föld elektromos hálózatában és a műholdakban is.