Ezerféle bizonytalan tényező rángathatja jövőre a gazdaságot

Óvatosak voltak az ING elemzői jövő évi prognózisukkal kapcsolatban, többféle forgatókönyvet is vázoltak. Az biztos, hogy az orosz-ukrán háború 2023-ban is kulcstényező lesz, de több egyéb konfliktusra és a júniusi török választásokra is oda kell majd figyelni a gazdasági szereplőknek.