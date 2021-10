Az EP-delegáció jogállamisági aggályokat lát a választásnál, mehetnek vele az EU-s milliárdok

Az Európai Parlament múlt héten Magyarországon járt küldöttségének vezetője szerint a jövő évi választások nem lehetnek valóban tisztességesek, ha az ellenzék nem kap megfelelő teret a közmédiában. Azt is kifogásolják, hogy az Orbán Viktor vezette kormány szerint a jogállamiság nem definiálható egyetemesen. Más kritikákat is megfogalmaztak, aminek akár a helyreállítási alapból érkező eurómilliárdokra is hatása lehet.