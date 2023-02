Egyes nagy autógyárak népszerű plug-in hibrid (PHEV) autói a való életben jobban szennyezik a környezetet, mint a gyártók által elvégzett tesztek alapján megadott adatok - írta a legújabb tanulmányokra hivatkozva a Guardian. A Grazi Műszaki Egyetem kutatói szerint a BMW, a Renault és a Peugeot plug-in hibrid autói sokkal jobban szennyezik a környezetet, mint a gyártók által megadott értékek, különösen a BMW 3-as sorozata, amely több mint háromszor annyi káros anyagot bocsát ki, mint a hivatalos adat.

A külső hálózatról tölthető plug-in hibrid autók egy kisebb akkumulátort is használnak a hagyományos benzin- vagy dízelmotor mellett, és rövid távon tisztán elektromos módban is tudnak közlekedni, de alapvetően kombinálják a két meghajtási módot. Az autógyárak szerint ezek a járművek a két technológia legjobb tulajdonságait ötvözik, mivel lehetővé teszik, hogy zéró károsanyag-kibocsátás mellett hosszabb utat tegyenek meg velük.

A technológia ellenzői szerint ezek a járművek a hivatalos értékeknél jóval nagyobb mennyiségben szennyezik a környezetet. A grazi kutatók mérései szerint a BMW 3-as sorozata kilométerenként 112 gramm szén-dioxidot bocsát ki, ami több mint háromszorosa a hivatalosan megadott 36 grammos értéknek. A tesztben vizsgált Peugeot 308-as modellje 20 százalékkal, míg a Renault Megane modellje 70 százalékkal haladta meg a gyártók által megadott értéket.

A Transport & Environment nemzetközi civil szervezet azután bízta meg a grazi egyetem kutatóit, hogy a 2020-ban mért eredmények jóval nagyobb károsanyag-kibocsátást mutattak a hivatalos adatoknál, különösen akkor, ha az autó akkumulátorát nem töltötték fel. A legújabb mérések is arra utalnak, hogy egyes új plug-in hibrid modellek még mindig jóval nagyobb mértékben szennyezik a környezetet, mint azt a hivatalos adatok állítják.

A T&E szerint a legújabb mérési eredmények miatt a kormányoknak a hibrid autók helyett inkább a teljesen elektromos járművek vásárlására kellene ösztönözni a lakosságot. „A plug-in hibrid járműveket úgy kínálják, mint az akkumulátor és a benzin- vagy dízelmotor tökéletes kombinációját, mely szerint elektromosan a városi felhasználást segítik, a motorral pedig a hosszú távú közlekedést. A való életben elvégzett tesztek alapján ez egy mítosz. A jogalkotóknak a plug-in hibrid autókat a valós károsanyag-kibocsátásuk alapján kellene megítélniük” – mondta Anna Krajinska, a T&E kibocsátási szakértője.

Nagy-Britannia már bejelentette, hogy több évtizedre szóló környezetvédelmi program keretében 2035-től csak elektromos, valamint egyes hibridüzemű autók és kisteherautók kerülhetnek forgalomba az országban. A brit kormány az új kutatások hatására azt is fontolgatja, hogy 2035-től teljesen megtiltják az új hibrid járművek értékesítését.

A Wich? brit független fogyasztói érdekvédelmi csoport által elvégzett mérések megállapították, hogy a plug-in hibrid járművek több üzemanyagot égetnek el, mint ahogy azt a gyártók által megadott laboratóriumi adatok sugallják. A több üzemanyag elégetése növeli az üzemeltetési költségeket, és a szennyező szén-dioxid-kibocsátást.

Az autóipar károsanyag-kibocsátásának csökkentését a globális felmelegedés lassításának létfontosságú részének tekintik. A szakértők egy része viszont úgy véli, hogy az autóipar még messze jár attól, hogy olyan kibocsátáscsökkentést érjen el, amely összeegyeztethető lenne a 2015-ös párizsi klímavédelmi megállapodás szerinti 1,5 Celsius fokos korláttal.

A gépkocsik üzemanyag-kibocsátási tesztjeit egy szigorú emissziómérési eljárás (WLTP) szerint végzik, de a kutatók szerint ezek a mesterséges laboratóriumi körülmények nem mutatják meg a valós körülmények között történő vezetés hatásait. A grazi egyetem mérnökei a WLTP helyett egy hordozható tesztrendszert használtak, és az autókat a városban vezették. Az autógyártók azzal érvelnek, hogy nincs más választásuk, mint a WLTP adatok feltüntetése a reklámokban.

A BMW autógyár szóvivője szerint a járművezetés végtelen számú lehetőséget kínál, ezért nem meglepő, hogy a WLTP-adatoktól némi eltérés mutatkozik. Szerinte a plug-in hibrid autók fontos szerepet játszanak a teljes elektromos hajtásra való átállásban, mivel a tulajdonosaik a jövőben nagyobb valószínűséggel térnek majd át a tisztán akkumulátoros járművekre.

Major plug-in hybrid cars pollute more than official measures suggest https://t.co/1P1izjR1ju