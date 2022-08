A Hyundai Motors bejelentése szerint német megrendelést kaptak 27 tételnyi, XCIENT Fuel Cell nehézteherautó leszállítására. Az összesen hét cégtől (logisztikai, termelő és kereskedelmi vállalatokról is szó van) kaoott megrendelés ráadásul nem csak a járművek leszállítására, hanem flottaszolgáltatás igénybevételéről is szól.

A dél-koreai autógyártó közlése szerint a környezetbarát haszongépjárművek után a számlát a német kormány fizeti. A Dachser - egyike a hét megrendelőknek - pedig máris úgy tervezi, hogy a jövő év elejétől használni fogja a hidrogéncellás teherautóit.

„Örülünk, hogy immár hivatalosan is beléphetünk a német haszongépjárművek piacára a nagy teherbírású üzemanyagcellás elektromos teherautónkkal – mondta a hír kapcsán Mark Freymueller, a cég haszongépjármű és üzleti innováció teróületének vezetője. Hozzátette, hogy a Hyundai Motor kihasználja azt a lehetőséget, hogy vezető szerepet tölt be a hidrogén üzemanyagcellás technológiában, és így, most, ezzel megjelenik az európai piacon is - és, hogy "sikeresen támogassa Németország szén-dioxid-semleges céljainak elérése érdekében tett erőfeszítéseit”.

Az XCIENT Fuel Cell technológiás teherautók jellemzője, hogy két, egyenként 90 kilowattos (kW) teljesítményre képes üzemanyagcellára épül, és az akár 31 kg hidrogén-üzemanyagot hét tartályban helyezik el. A teherautó elektromos motorja 350 kW-os, a motort három akku hajtja, és a jármű hatótávolsága így 400 km.

Kezdődhet az invázió

A 2020-ban piacra dobott XCIENT Fuel Cell a világ első tömegesen gyártott hidrogén-elektromos nehézteherautója. A Hyundai azonban nem Németországban jelenik meg először e modellel Európában: Svájcban már több mint négymillió kilométert tett megy egy 47 járműből álló, 23 különböző ügyfelet kiszolgáló flotta.

A CNBC a németországi bejelentés kapcsán emlékeztetett arra is, hogy tavaly ősszel a cég azt jelentette be, hogy 2028-ig minden haszonjármű-modellhez kifejleszti a hidrogén-üzemanyagcellás változatot, s hogy 2023-ban kezdi meg a „következő generációs üzemanyagcellás rendszer” bevezetését. A Hyundai célja, hogy 2030-ra e technológiával az akkumulátoros elektromos járművekkel összevethető árazásig jusson el.