Hollandia, amelyet több mint egy évtizede vezet Mark Rutte, szorosan az Egyesült Államokhoz igazodik, és egyre inkább héjává válik Kínával szemben, különösen a technológiai fölényért folytatott versenyben. Az elmúlt hónapokban a hollandok számos érzékeny, technológiát érintő területen írták át a Kínával való kapcsolataikat – adta hírül a Politico.

A legnagyobb változás szerdán következett be, amikor a holland kormány bombaként ható bejelentésben közölte, hogy új exportellenőrzést vezet be Kínával szemben a holland technológiai bajnok ASML által értékesített fejlett mikrochip-technológiára vonatkozóan.

A holland döntés egy januári, az Egyesült Államokkal és Japánnal kötött politikai megállapodást hajt végre, amelynek célja, hogy elzárja a csúcstechnológiájú chipek Kínába történő szállítását.

Ez a lépés arra késztette Valdis Dombrovskist, az Európai Unió kereskedelmi vezetőjét, hogy csütörtökön megpróbálja szorosabbra zárni a sorokat, és egységesebb uniós megközelítést szorgalmazott az exportellenőrzés terén, erősebb uniós szerepet szorgalmazva a biztonsággal, kereskedelemmel és technológiával kapcsolatos politikák koherenciájának érdekében.

A hollandok eszméltek elsőként

Novemberben a holland kormány azt ajánlotta a személyzetnek, hogy ne használják a kínai tulajdonú TikTok videomegosztó alkalmazást kormányzati munkájuk során, ami a közösségi médiavállalat problémáinak korai jele volt, hónapokkal azelőtt, hogy az Európai Unió tisztviselői februárban betiltották a TikTokot a munkahelyi telefonokon.

Decemberben a holland kormány jelezte, hogy a Wingtech kínai technológiai cég tulajdonában lévő Nexperia által a Nowi nevű holland chipgyártó cég felvásárlását is üldözheti, amely egy új holland törvény tesztjellegét jelentené, amely a stratégiai eszközök nem kívánt külföldi vagy hazai tulajdonba vételének megakadályozására irányul.

A Kínával szembeni megváltozott álláspont paradigmaváltást jelent az egykor a globális szabadkereskedelem egyik leglelkesebb európai védelmezőjeként ismert ország számára.

Joe Biden amerikai elnök januárban fogadta Mark Ruttét. Hollandia egyike az öt társvendéglátó országnak az Egyesült Államok által vezetett demokrácia-csúcstalálkozón, amelyet a Biden-kormányzat a demokratikus értékek nemzetközi szintű védelmére indított. Holland tisztviselők hangsúlyozzák, hogy ők maguk döntenek arról, hogyan kezeljék Kínát. Országuk kínai technológiára való orientálódása mögött az a félelem áll, hogy

Hollandia technológiai előnyének elvesztését kockáztatja, ha nem védi jobban a szellemi tulajdonjogokat és az innovációs vezető szerepet.

„Fontos, hogy ez a technológiai vezető szerep a Nyugaton maradjon” – mondta Mark Rutte a holland televíziónak a Kínába irányuló export korlátozásáról, miután találkozott Joe Bidennel. A fejlett chiptechnológia exportjának leállításáról szóló szerdai bejelentés az eddigi legélesebb fordulatot jelenti Hága részéről Peking ellen.

Washington is bekeményített Pekinggel szemben

A dél-hollandiai Veldhovenben működő ASML olyan litográfiai gépeket gyárt, amelyekkel mintákat nyomtatnak a szilíciumra: az eljárás kulcsfontosságú a chipek tömeggyártásához, amelyek a virágzó technológiai iparágakat, például az okostelefonokat és a fogyasztási cikkeket, de az 5G-t, az autóipari technológiát is táplálják.

Ez Európa legértékesebb technológiai vállalata, és a világon az egyetlen olyan cég, amely extrém ultraibolya litográfiai technológiát (EUV) alkalmazó gépeket gyárt. A vállalat ezekre a gépekre már 2019 óta nem kapott kiviteli engedélyt. Az új korlátozások most az ASML nyomtatóinak egy fejlett osztályát célozzák, amelyek a mély ultraibolya litográfiai technológiát (DUV) használják, egy olyan technológiát, amelyet a holland cég és csak néhány versenytársa használ az Egyesült Államokban és Japánban.

A hollandok által elsajátított technológia kulcsfontosságú az Egyesült Államok stratégiájában, amellyel el akarja fojtani a fejlett chipek gyártására alkalmas kínai kapacitást.

Washington októberben exportkorlátozásokat vezetett be a chipnyomtató berendezések Kínába történő kivitelére saját vállalatai számára, de gondoskodnia kellett arról, hogy más ellátási forrásokat is elvágjanak. Az ASML védett technológiájára vonatkozó adatok egy most már volt kínai alkalmazotton keresztül szivárogtak ki – közölte a vállalat februárban. Ez hajazott egy hasonló incidensre, amelyről az ASML még 2019-ben számolt be, miszerint szellemi tulajdonlopás áldozatává váltak az alkalmazottak, többek között Kínában.

Különösen Kína próbál technológiai és egyéb tudományos ismereteket szerezni. Leginkább digitális támadások révén, de a holland egyetemeken tanuló vagy kutató diákokon és tudósokon keresztül is

– áll az Általános Hírszerző és Biztonsági Szolgálat legfrissebb éves jelentésében.

„Hollandia mindig is par excellence szabadkereskedelmi ország volt, és még mindig nagy jelentőséget tulajdonít ennek, de nem minden áron, és nem a nemzetbiztonság rovására” – mondta Roos Elemans, a Stibbe ügyvédi iroda amszterdami irodájának vezető munkatársa.