Óriási meglepetést okozott a szerdai holland tartományi választások eredménye: a 2019-ben alakult, a holland politikában eddig súlytalannak számító Farmer Citizien Movement (Boer Burger Beweging, BBB) párt fölényes győzelmet aratott Mark Rutte kormányfő jobbközép pártjával szemben.

A gazdák politikai erejévé vált az új párt

A BBB megalakulása óta nyíltan kiáll a holland gazdák mellett, akik régóta kitartóan demonstrálnak a kormány tervezett zöldintézkedései ellen.

A tartományi választások eredményéből pedig kiderült, a hollandok többsége is a gazdákkal szimpatizál, miközben a Mark Rutte vezette kormánykoalíció népszerűsége jelentősen visszaesett.

A zöldcélok ezúttal alulmaradtak

A holland termelők hónapok óta tartó tüntetéssorozatának célja, hogy tiltakozzanak a kormány nitrogénkibocsátás-csökkentési tervezete ellen.

A mezőgazdaságot érdemben érintő környezetvédelmi intézkedés mintegy 11 ezer állattartó telep működését lehetetlenítené el, és több százezer haszonállat levágásához vezetne.

A Mark Rutte vezette kormánykoalíció által 2030-ig meghatározott kibocsátás-csökkentés a növénytermesztőkre is súlyos csapást mérne. A tüntetéseken a gazdák ezért többször is arra hívták fel a figyelmet, hogy sokkal kevesebb élelmiszer előállítására lenne képes a holland mezőgazdaság, és ez tovább növelné az infláció miatt így is jelentősen megdrágult élelmiszerek árát.

A holland kormány célja, hogy mielőbb végrehajtsa az Európai Unió túlzottnak és megvalósíthatatlannak tartott fenntarthatósági törekvéseit. Míg a tagállamok nagyobb része – köztük Magyarország is – fenntartásokkal kezeli a 2030-ra előirányzott zöldambíciókat, addig Hollandia kormánya élen járna az élelmiszer-reformot is célzó tervek végrehajtásában. A helyi gazdáknak sem elsősorban a nitrogén-korlátozással van problémájuk, hanem a 2030-as céldátummal, amelyen többszöri követelésük ellenére sem módosított a kabinet 2035-re.

Erős üzenet a nitrogén-vitában

A tartományi választások sokkolták a kormánypárti szavazókat és a politikai elemzőket. Ennek oka egyrészt a kimondottan magas részvétel: a választásra jogosult hollandok 57,5 százaléka ment el szavazni. Másrészt a Rutte vezette négypárti koalíció jelentős népszerűség csökkenése is sokkolóan hatott. A kormány 8 szenátusi mandátumot veszített.

A konzervatív vidéki szavazók körében népszerű BBB-re szavazott a választópolgárok mintegy 20 százaléka, ilyen óriási támogatottságot egyik közvélemény-kutatás sem jelzett előre. Ezzel holland parlament felsőházában

a BBB 15 mandátumot szerzett meg,

a baloldali zöld-munkáspárti szövetség szintén 15 mandátumra tett szert,

a négypárti kormánykoalíció képviselői pedig 24 helyet foglalhatnak el.

Ebből a kormányfő jobbközép párjának csak 10 mandátum jut.

Az elemzők a meglepetést hozó választási eredmények ismeretében egyöntetűen úgy vélik, a kormány egy időre jegeli az állattartókat fenyegető kibocsátás-csökkentési vitát, és egy ideig nem próbálja elfogadtatni a szűk határidővel végrehajtandó szigort.

Kispadra küldték Rutte pártját

A tartományi választások egyik legnagyobb vesztese a kormányfő pártja, a jobbközép Szabad Demokrata Néppárt (VVD), amelyneka BBB-hez képest kevesebb, mindössze tíz mandátumot sikerült megszereznie. A másik nagy vesztes a szélsőjobboldali Fórum a Demokráciáért nevű párt.

A beszámolók szerint sokan a kormányzatot minősítő népszavazással ért fel a szerdai voksolás, amelyen az emberek 60 százaléka kívánta kifejezni véleményét, 46 százalékuk pedig nincs megelégedve a kormány munkájával.

A vidékiek pártja komoly támadásokra számíthat

A BBB kritikusai a pártot és a párt elnökét, Caroline van der Plas-t régóta azzal vádolják, hogy populista nézetei miatt ért el jelentős eredményeket.

A BBB populistának bélyegzett elnöke, Caroline van der Plas megjelenésével is újdonságnak számít a holland politikában Kép: Getty Images

A vidéki lakosság szimpátiáját nemcsak a gazdák támogatásával érték el, hanem a bevándorlást nyíltan ellenző üzeneteikkel és muszlimellenes retorikájukkal is sok holland azonosul.

Caroline van der Plas pártelnök egyes elemzések szerint nem mindennapi megjelenésével és a holland politikában különlegesnek számító temperamentumával is sokakat maga mellé tudott állítani.

Hollandia a világ éléskamrája

A hollandok, főként a vidéki lakosság számára kiemelten fontos kérdés a mezőgazdaság. Ez nem is csoda, mivel Hollandia az Egyesült Államok után – kis területe ellenére – a világ második legjelentősebb élelmiszer- és mezőgazdasági alapanyag-exportőre.

A holland mezőgazdaság a legmodernebb technológia és a folyamatos innováció ellenére is jelentős károsanyag-kibocsátónak számít, és a nagygazdaságok többsége a lehetőségekhez képest keveset tesz azért, hogy a termelés fenntarthatóbbá váljon.