A rendelkezés a délkelet-ázsiai régióban mintegy 2000 hörcsögöt érint, konkrétan azokat, amelyeket 2021. december 22. után vásároltak.

A döntés komoly ellenérzést váltott ki az emberekből, voltak akik felajánlották, hogy "elrejtik" az érintett hörcsögöket, mások pedig hogy visszadátumozzák az állatok vásárlásáról szóló számlákat december 22. előttre.

Sokan a gyűjtőpontok előtt várakoznak és próbálják lebeszélni a hörcsögtulajdonosokat, hogy leadják állataikat - olvasható a portálon.

A szaktárca fellép az állatok védelmezőivel szemben



A Mezőgazdasági, Halászati és Természetvédelmi Minisztérium (AFCD) bejelentette, hogy minden olyan próbálkozással szemben, amely a hörcsögök megmentésére irányul, fellépnek.

A 11 hörcsögöt - amelyeknek pozitív lett a tesztje - Hollandiából importálták, és a Little Boss nevű helyi állatkereskedésben árulták. Az üzlet egyik dolgozója, valamint egy 67 éves vásárló is elkapta a betegséget. A vírus nyomait egy külső raktárban is megtalálták.

A kormány bezáratta az összes olyan állatkereskedést, ahol hörcsögöt árulnak.

Ezt jelenti a zéró tolerancia



A hongkongi vezetés azzal védekezik, hogy a "nulla covid stratégia" mellett nem kockáztathatnak.

A helyi állatorvostudományi egyetem dékánja úgy nyilatkozott, hogy bár jó lenne megmenteni ezeket az állatokat, ez nem kivitelezhető. "Ez egy nagyon kemény intézkedés, de a stratégia betartása gyakorlatilag zéró toleranciát jelent".

Nem ez az első eset, hogy Hongkong úgy dönt, hogy állatok selejtezésével igyekszik megfékezni egy betegség terjedését. 1997-ben több mint 1,5 millió csirkét selejtezett ki, hogy véget vessen a madárinfluenza-járványnak.

Az omikron Hongkongot is elérte, bár ott ez azt jelenti, hogy 2021 végén 3 hónapos szünet után találtak 50 beteget.